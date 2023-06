La Turquie va envoyer un commando pour aider à apaiser les troubles au Kosovo

ANKARA (AP) – Le ministère turc de la Défense a annoncé samedi qu’il enverrait un bataillon commando dans le nord du Kosovo en réponse à une demande de troupes de l’OTAN pour aider à réprimer les troubles violents.

La demande est venue du Commandement des forces conjointes de l’OTAN à Naples, a indiqué le ministère dans un communiqué de presse publié sur son compte Twitter officiel, et le bataillon rejoindra la mission de maintien de la paix de l’alliance dans la région, connue sous le nom de KFOR, en tant qu’unité de réserve.

La Turquie n’a pas précisé le nombre de soldats qui s’y rendraient, mais l’OTAN a annoncé mardi qu’elle enverrait 700 soldats pour renforcer la force dans la région. Toutes les nouvelles troupes devraient provenir du même pays.

La KFOR compte actuellement près de 3 800 soldats, dont quelque 350 turcs.

De violents affrontements avec des Serbes de souche lundi ont fait 30 soldats internationaux – 11 Italiens et 19 Hongrois – blessés, notamment des fractures et des brûlures causées par des engins explosifs improvisés.

Les affrontements sont nés d’une confrontation qui s’est déroulée plus tôt après que des responsables albanais de souche élus lors de votes massivement boycottés par les Serbes sont entrés dans les bâtiments municipaux pour prendre leurs fonctions et ont été bloqués par les Serbes.

« Nous appelons à la retenue et au dialogue pour résoudre ces développements dans le nord du Kosovo qui mettent en danger la sécurité et la stabilité régionales », indique le communiqué turc. Le bataillon de commando turc sera déployé dimanche et lundi à la caserne du Sultan Murat au Kosovo.

The Associated Press