La Turquie va déployer des troupes au Kosovo à la demande de l’OTAN

La province serbe séparatiste a été frappée par des troubles généralisés après les élections d’avril

Le ministère turc de la Défense a annoncé samedi qu’il déploierait un bataillon commando au Kosovo à la demande du Commandement des forces conjointes de l’OTAN. Ankara a déclaré que ses troupes contribueront à apaiser les tensions dans le nord de la province sécessionniste serbe, qui se sont intensifiées depuis que les maires de souche albanaise ont été élus dans la région à majorité serbe de la région.

« Notre pays suit de près les développements dans les Balkans, où nous avons des valeurs historiques et culturelles communes », a annoncé samedi le ministère.

Le communiqué ajoute qu’Ankara prend une « posture constructive » en direction de « la résolution des événements récents dans la partie nord du Kosovo, amie et fraternelle, qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité régionales ».

Belgrade et Pristina ont toutes deux subi des pressions internationales pour résoudre ce qui est le dernier d’une longue série de différends entre le gouvernement à majorité albanaise du Kosovo et les Serbes de souche du nord. Il y a eu des violences dans la région cette semaine lorsque les autorités du Kosovo, avec l’aide d’unités de police, ont supervisé l’installation de maires de souche albanaise dans les municipalités du nord.

En savoir plus Les dirigeants de l’UE appellent à de nouvelles élections au Kosovo après les affrontements

Les maires ont été élus lors des élections d’avril qui ont enregistré un taux de participation d’environ 3,5 %, après que les Serbes ont boycotté le vote pour protester contre le non-respect des demandes d’autonomie de Pristina. Le président serbe Aleksandar Vucic a appelé cette semaine les autorités du Kosovo à retirer ce qu’il a appelé la « prétendus maires » pour aider à désamorcer la situation.

Fin mai, l’OTAN a déclaré qu’elle allait envoyer 700 soldats supplémentaires au Kosovo, après un incident le 30 mai au cours duquel des manifestants serbes ont blessé au moins 30 soldats de l’OTAN. Au total, 52 Serbes auraient également été blessés.

En 1999, l’OTAN a mené un bombardement de trois mois, prétendument pour des raisons humanitaires, contre la Serbie et au nom des séparatistes de souche albanaise pendant la guerre du Kosovo. Le gouvernement nouvellement établi à Pristina a déclaré son indépendance en 2008, malgré les termes de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU soulignant l’intégrité territoriale de la Serbie.

De nombreux pays, dont la Russie, la Chine et l’Inde, soutiennent le refus de Belgrade d’accepter la sécession. L’indépendance du Kosovo a cependant été reconnue par une centaine de pays dans le monde.

Mardi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué les forces de l’OTAN pour avoir enflammé la situation au Kosovo. « [The NATO Kosovo Force] ont non seulement démontré leur manque de professionnalisme, mais sont également devenus une source de violence inutile et un facteur d’escalade », une déclaration apparaissant sur le site Web du ministère a déclaré.