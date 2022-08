La Turquie surprend les marchés avec une baisse des taux malgré une inflation proche de 80%

La banque centrale turque a choqué les marchés jeudi avec une baisse de son taux directeur de référence, malgré une inflation dans le pays proche de 80%.

Son principal taux directeur, qui était de 14 % au cours des sept derniers mois, a été ramené à 13 % en totale inadéquation avec ce que font les autres banques centrales dans le monde.

L’inflation de la Turquie pour le mois de juillet a augmenté de 79,6 % en glissement annuel, son plus haut niveau en 24 ans, alors que le pays est aux prises avec la flambée des coûts alimentaires et énergétiques et la stratégie peu orthodoxe de longue date du président Recep Tayyip Erdogan en matière de politique monétaire.

Sur les marchés, l’indice homme BIST a cassé les gains de séance pour s’échanger en baisse de 0,8% après la décision, selon Reuters, tandis que la livre turque a fortement baissé face au dollar.

Ceci est une nouvelle de dernière heure, veuillez revenir plus tard pour en savoir plus.