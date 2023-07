La Turquie soutiendra l’adhésion de la Suède à l’OTAN

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a accepté de soutenir la candidature de la Suède à rejoindre l’Alliance du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), une volte-face de dernière minute qui offre une victoire symbolique au pacte militaire avant son sommet de mardi.

Tard lundi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé qu’Erdoğan ferait pression pour la ratification de la Suède dans l’OTAN. Ce fut un revirement assez remarquable de la part d’Erdoğan, dont les objections semblaient s’approfondir plus tôt lundi, lorsqu’il a tenté de lier les perspectives de la Suède à l’OTAN à l’accession de la Turquie à l’Union européenne.

La Suède avait déjà fait une série de concessions à la Turquie pour persuader Erdoğan, et Stoltenberg, les États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN avaient passé ces derniers jours à essayer de convaincre Erdoğan de mettre fin à son obstruction de plusieurs mois. Les alliés se réunissent à Vilnius, en Lituanie, pour le sommet de l’OTAN de cette année, et les objections de la Turquie ont sapé le sentiment de cohésion que l’alliance cherchait à projeter. Cela a également détourné l’attention des autres dirigeants diplomatiques difficiles sur lesquels travaillent cette semaine, notamment la question de la future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Heureux d’annoncer qu’après la réunion que j’ai animée avec @RTErdogan & @SwedishPMle président Erdogan a accepté de transmettre #Suèdele protocole d’adhésion de la Grande Assemblée nationale dès que possible et assurer la ratification. Il s’agit d’une étape historique qui rend tous #OTAN Des alliés plus forts et plus sûrs. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 10 juillet 2023

Le parlement turc (ainsi que celui de la Hongrie) doit encore ratifier l’adhésion de la Suède, ce n’est donc pas encore tout à fait conclu. Mais l’OTAN peut encore prétendre un grande victoire – et, euh, une séance photo totalement naturelle – au début du sommet. C’est plus qu’un simple symbolisme, cependant. Cette année, l’OTAN s’est élargie et comptera deux nouveaux membres, portant le total à 32. La Finlande (qui a officiellement adhéré en avril) et la Suède ont longtemps poursuivi des politiques de non-alignement, coopérant avec l’OTAN, mais restant fermement en dehors du pacte. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a forcé la Finlande et la Suède à reconsidérer leurs intérêts en matière de sécurité et à considérer l’ascension comme un moyen de dissuasion contre une future agression russe.

L’adhésion de la Finlande et de la Suède est donc une défaite pour Vladimir Poutine, dont la guerre en Ukraine a finalement stimulé l’élargissement et potentiellement la refonte de l’alliance. L’OTAN veut saisir ce moment pour redynamiser sa mission et repenser son rôle dans la défense de l’Europe et sa position dans le monde.

Le drame OTAN-Turquie-Suède, brièvement expliqué

L’été dernier, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède ont abandonné leur position de longue date de non-alignement et ont annoncé leur intention de rejoindre l’OTAN. Les deux pays de l’Union européenne ont une longue histoire de coopération étroite avec l’alliance, et les deux sont des démocraties fortes et stables – généralement la formule idéale pour une adhésion en douceur.

Erdoğan l’a vu différemment. Le dirigeant turc s’est opposé à leurs offres en raison de ce qu’il considérait comme le soutien des pays aux groupes kurdes qu’il considère comme des organisations terroristes, et en raison des embargos sur les armes imposés par les pays à la Turquie. Lors du sommet de l’OTAN de l’année dernière à Madrid, la Turquie, la Finlande et la Suède ont toutes convenu d’un protocole d’accord qui semblait résoudre ces problèmes.

Mais ça n’a pas duré. Bien que le dirigeant turc ait finalement autorisé l’adhésion de la Finlande, il a continué à bloquer l’entrée de la Suède, affirmant qu’elle n’avait toujours pas été assez dure à l’égard des terroristes.

La définition d’Erdoğan des terroristes, cependant, est assez large et inclut souvent des dissidents et d’autres critiques de son régime. Même si la Turquie a un cas, la Suède doit suivre une procédure régulière et l’État de droit et ne peut pas, par exemple, extrader un groupe de personnes sur un coup de tête. Un récent incendie du Coran devant une mosquée de Stockholm a aggravé les tensions, car la Turquie les interprète comme l’attitude permissive de la Suède envers les manifestations anti-islamiques plutôt que la liberté d’expression.

Malgré cela, la Suède a fait des concessions, notamment en renforçant ses lois antiterroristes et en acceptant d’extrader certaines personnes, dont au moins une personne reconnue coupable d’un crime lié à la drogue en Turquie en 2013. (La personne affirme que la véritable raison de son extradition est ses liens avec le PKK. ) Mais la Suède tente également de suivre une ligne délicate, car son gouvernement et ses citoyens ont insisté sur le fait qu’ils ne transigeraient pas sur l’État de droit pour apaiser la Turquie.

En plus de ces étapes, l’espoir était qu’Erdoğan, fraîchement sorti d’une grande victoire de réélection en mai, ne chercherait plus des victoires politiques faciles, et pourrait donc assouplir sa position suédoise au moment où ce sommet se déroulerait. Mais ce n’est pas parce qu’Erdoğan a remporté un autre mandat qu’il deviendrait un président différent. Comme l’ont dit les experts, il verrait l’élection comme un moyen de réinitialiser les relations avec l’Occident – ​​mais à ses conditions. Ce qui signifiait que peu d’observateurs turcs pensaient qu’il se précipiterait pour ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN après les élections, du moins pas sans obtenir quelque chose en retour.

Ce quelque chose pourrait être des avions de chasse F-16. L’administration Biden a été très claire sur le fait qu’elle serait heureuse de laisser la Turquie acheter du matériel amélioré, et n’a même pas été si discrète quant à son utilisation comme levier dans cet effort pour faire entrer la Suède dans l’OTAN. « J’ai félicité Erdogan. Il veut toujours travailler sur quelque chose sur les F-16. Je lui ai dit que nous voulions un accord avec la Suède, alors faisons-le », a déclaré le président Joe Biden après la victoire électorale d’Erdoğan en mai.

Mais ce n’est pas si simple. Le Congrès a finalement son mot à dire sur les transferts d’armes, et il a continué de s’opposer à un accord F-16 sur l’impasse Suède-OTAN, mais aussi sur d’autres préoccupations, telles que le glissement antidémocratique de la Turquie et la Syrie. Au cours du week-end, Biden et Erdoğan ont eu une conversation, où ils ont parlé des F-16, mais le dirigeant turc a semblé se hérisser à l’idée d’une éventuelle contrepartie, disant essentiellement qu’il n’était « pas correct » de connecter les deux.

Il s’avère qu’Erdoğan voulait quelque chose d’inattendu : une relance de la candidature de son pays à l’adhésion à l’UE.

La Turquie a officiellement entamé des négociations d’ascension avec l’UE en 2005, mais son recul démocratique et de l’État de droit sous Erdoğan, en particulier ces dernières années, a suspendu indéfiniment sa candidature.

Il n’est pas vraiment clair si l’adhésion à l’UE est même quelque chose qu’Erdoğan veut vraiment. Erdoğan utilise son opposition à l’Occident comme un moyen d’exercer la force et l’influence de la Turquie, et ce nationalisme joue bien au niveau national : être la tête d’affiche des premiers jours du sommet de l’OTAN et prétendre qu’il a relancé la candidature de la Turquie à l’UE pourrait bien se vendre chez lui. Encore mieux s’il finit par avoir ces F-16.

Ce qui n’est pas clair non plus, c’est comment la débâcle suédoise pourrait transformer davantage les relations entre l’Occident et la Turquie. La Turquie se révèle être un allié et un partenaire peu fiable. Bien qu’Erdoğan ait finalement concédé, il a mis l’alliance à rude épreuve, et l’Occident pourrait avoir moins de tolérance à l’avenir pour les bouffonneries d’Erdoğan. L’OTAN se penchera probablement sur son moment d’unité maintenant, mais il est peu probable qu’elle masque ses fractures actuelles pendant longtemps.