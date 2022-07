La Turquie s’engage à travailler avec la Syrie contre les “terroristes” — RT World News

Les commentaires d’Ankara interviennent après l’annonce de plans pour une nouvelle offensive militaire contre les militants kurdes soutenus par les États-Unis

Le chef de la diplomatie turque s’est engagé à aider le gouvernement syrien à chasser les combattants kurdes basés dans le nord-est du pays, considérés comme “les terroristes” par Ankara, malgré un récent pic de tensions après que la Turquie eut mis à exécution ses menaces de mener une action militaire de son propre chef.

S’adressant à la chaîne de télévision turque TV100 pour une interview mercredi, le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré que son pays était prêt à travailler aux côtés de Damas contre les militants kurdes combattant sous la bannière des Forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par les États-Unis.

« Nous apporterons toutes sortes de soutiens politiques au travail du [Syrian] régime à cet égard. C’est le droit le plus naturel du régime d’éliminer une organisation terroriste sur son propre territoire », a-t-il ajouté. a déclaré le FM à propos des FDS, qui sont présents à l’extrémité nord-est de la Syrie.

Cavusoglu a poursuivi en disant que la Turquie avait également tendu la main à l’Iran à ce sujet, car la République islamique s’est longtemps battue pour soutenir le gouvernement syrien contre les rebelles et les groupes djihadistes pendant la guerre civile qui a duré une décennie dans le pays.















Cependant, alors que Damas s’est périodiquement battu avec des combattants kurdes, il a largement concentré ses efforts sur les factions militantes sunnites – certaines liées à al-Qaïda et à l’État islamique (IS, anciennement ISIS) – et a même coopéré avec les FDS et les unités kurdes alliées dans qui se battent parfois.

Le gouvernement syrien n’a pas encore répondu à l’offre de soutien d’Ankara, mais s’est vivement opposé à toute action militaire turque unilatérale sur son sol. En juin, la Turquie a annoncé des plans pour une nouvelle offensive dans les régions syriennes contrôlées par les Kurdes, déclarant qu’elle créerait une zone de 30 kilomètres “zone de sécurité” le long de la frontière turco-syrienne, un plan similaire aux précédentes opérations turques dans des villes frontalières telles que Manbij.

En réponse, la Syrie aurait fortifié un certain nombre de positions autour de ses provinces de Hasakah et de Raqqa avec l’aide des forces russes, avertissant qu’elle ne tolérerait pas la Turquie. “agression.”

Cependant, Ankara ne semble pas effrayé par les avertissements, car il a déjà lancé des opérations armées à Hasakah et ailleurs, y compris une frappe de drone qui a tué une éminente commandante kurde près de Qamishli la semaine dernière. L’attaque a suscité un message de condoléances de Washington, qui a longtemps intégré et soutenu les FDS, à la suite d’un effort raté de plusieurs années pour armer et former des rebelles sunnites visant à renverser le gouvernement de Damas.

Cavusoglu a critiqué la déclaration américaine, l’appelant “inacceptable” et “un bon exemple du manque de sincérité des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme.”

Cependant, alors que la Turquie reste obsédée par les groupes kurdes, elle maintient également sa propre force de combattants paramilitaires en Syrie qu’elle surnomme “l’Armée nationale syrienne”, composée en grande partie de restes de l’Armée syrienne libre rebelle, une autre faction anciennement soutenue par les États-Unis. Le FM a insisté sur le fait que Damas devait faire la distinction entre “les terroristes” et le “opposition modérée” faisant apparemment référence aux unités soutenues par la Turquie opérant en Syrie.