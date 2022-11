La Turquie se rapproche de l’invasion du nord de la Syrie alors que la menace terroriste de l’État islamique augmente

On craint fortement que l’invasion terrestre prévue par la Turquie en Syrie pour extirper les Kurdes alliés des États-Unis n’ouvre les vannes à la libération de milliers de terroristes de l’État islamique emprisonnés.

Les forces kurdes syriennes ont incarcéré des milliers de terroristes de l’Etat islamique de plus de 50 pays dans des prisons du nord-est de la Syrie.

Le général de brigade Patrick Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré mercredi : « Les récentes frappes aériennes en Syrie ont directement menacé la sécurité du personnel américain qui travaille en Syrie avec des partenaires locaux pour vaincre l’Etat islamique et maintenir la garde de plus de 10 000 détenus de l’Etat islamique.

LE CHEF DU CENTCOM CROIT QUE LA SYRIE EST UN « TERRAIN DE PRODUCTION » POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’ISIS

La Turquie a récemment lancé des frappes aériennes visant l’organisation militaire kurde syrienne, les Unités de défense du peuple (YPG) en Syrie et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Irak.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré “Cela ne se limite pas à une simple campagne aérienne”, ajoutant : “Nous consulterons notre ministère de la Défense et notre état-major et déciderons ensemble à quoi nos forces terrestres doivent contribuer, puis prendrons nos mesures en conséquence”. Plus tôt, le ministre turc de la Défense, cité par les médias du pays, aurait déclaré que l’opération se poursuivait avec quelque 326 combattants ennemis tués jusqu’à présent.

La lutte contre la résurgence du mouvement terroriste État islamique reste une priorité absolue pour l’armée américaine. Les États-Unis ont formé une alliance avec les YPG pour évincer l’EI, tandis que le conflit entre Erdogan et les forces kurdes en Syrie pourrait passer d’un conflit localisé à une véritable guerre.

Ryder a noté qu’une “désescalade immédiate est nécessaire pour maintenir l’accent sur la mission de défaite de l’ISIS et assurer la sûreté et la sécurité du personnel sur le terrain engagé dans la mission de défaite de l’ISIS”.

Les responsables de l’ambassade de Turquie à Washington ont déclaré à Fox News Digital que “nous avons à maintes reprises souligné les menaces contre notre sécurité nationale, posées par le réseau terroriste PKK/YPG en Syrie et en Irak. Nous avons toujours appelé à une solidarité sans équivoque et authentique face à du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations ».

L’EXPLOSION D’ISTANBUL DÉCHIRURE LE MARCHÉ DE RUE POPULAIRE, TUANT 6, 81 BLESSÉS : RAPPORTS

Le diplomate turc a ajouté : “Nonobstant, l’organisation terroriste a poursuivi ses attaques, ciblant récemment des civils innocents au cœur d’Istanbul. À la suite de l’attaque perpétrée le 13 novembre 2022, 6 civils ont été tués et 81 blessés”.

Le gouvernement américain a classé le PKK comme une organisation terroriste, mais considère les YPG comme un partenaire précieux dans la lutte contre l’État islamique.

Ned Price, le porte-parole du département d’État américain a récemment déclaré : « Nous exprimons nos sincères condoléances pour la perte de vies civiles survenue en Syrie et en Turquie » et a appelé à une « désescalade immédiate ».

Des frappes aériennes et des drones turcs intensifs ont tué des Kurdes syriens et pulvérisé des industries critiques dans le nord de la Syrie. Sinam Mohamad, le représentant du Conseil démocratique syrien aux États-Unis, a déclaré à Fox News Digital.

Mohamad a déclaré que les Arabes, les Chrétiens et les Kurdes de la région, qui constituent les 5 millions d’habitants de la région, “souffrent”.

LES FORCES KURDES SYRIENNES ENTRENT DANS LA PRISON ISLAMIQUE CONTRÔLÉE PAR L’ÉTAT

Elle a ajouté que la Turquie avait bombardé la région 47 fois du 19 au 23 novembre et que les frappes aériennes avaient tué six soldats des Forces démocratiques syriennes (SDF), dont deux soldats antiterroristes formés par l’armée américaine.

Mohamad, qui est en contact avec des Syriens sur le terrain dans la zone de conflit, a déclaré que les forces turques avaient tué 15 civils depuis le début de cette série de frappes aériennes. “La Turquie cible désormais les infrastructures vitales, les centrales électriques, les silos à grains et les infrastructures pétrolières et gazières.”

Elle a affirmé que les Turcs avaient attaqué un hôpital et qu’ils “ciblaient très près une prison de l’Etat islamique. Imaginez s’ils visaient la prison et que les gens s’échappaient. C’est une situation très critique. La communauté internationale et l’ONU devraient prendre des mesures pour empêcher la Turquie de déstabiliser la région.”

Un expert de premier plan sur la Turquie, Hay Etyan Cohen Yanarocak, de l’Institut de stratégie et de sécurité de Jérusalem, a jeté un doute important sur la rationalisation de la Turquie pour avoir lancé ses attaques les plus récentes.

Il a affirmé que “la dernière attaque terroriste contre Istanbul a été menée par les forces syriennes qui n’étaient pas satisfaites du revirement de la Turquie parce que la Turquie avait signalé qu’elle était disposée à normaliser ses relations avec [Syrian President] Bachar al-Assad”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Il a ajouté : « Erdogan sait très bien qu’il serait beaucoup plus facile de punir les Kurdes au lieu de punir les Syriens. Nous savons que l’Armée syrienne libre est considérée comme un allié de la Turquie. Si l’Armée syrienne libre était considérée comme responsable [for the terror attack in Istanbul]sa doctrine de politique étrangère s’effondrerait.”

UN OFFICIEL TURC NOUS ACCUSE DE COMPLICITÉ DANS UN ATTENTAT MORTEL : “LE TUEUR EST PARMI LES PREMIERS À RETOURNER”

Le parti pro-kurde, le Parti démocratique du peuple, au parlement turc a déposé une motion demandant une enquête sur l’attentat d’Istanbul. Le Parti de la justice et du développement d’Erdogan et son allié, le Parti du mouvement nationaliste, ont rejeté l’enquête.

Toutes les forces militaires kurdes en Syrie, ainsi que le PKK, ont catégoriquement nié toute responsabilité dans l’attentat terroriste d’Istanbul. Le commandant des FDS, le général Mazloum Abdi, s’adressant exclusivement à Jennifer Griffin de Fox News, a affirmé que le kamikaze d’Istanbul appartenait à l’État islamique.

La Turquie a capturé une femme arabe syrienne qui, selon les autorités turques, a avoué l’attentat à la bombe. Erdogan a été accusé de montrer de la sympathie pour les islamistes radicaux opérant dans le nord de la Syrie.

Uzay Bulut, analyste politique turc et chercheur pour le projet Philos, a déclaré à Fox News Digital : « Si Kobané tombe aux mains de la Turquie, la Turquie l’occupera aux côtés d’organisations djihadistes, comme elle le fait également dans d’autres villes syriennes telles qu’Idlib et Afrin. , ces attaques militaires turques contre les FDS affaibliront la campagne de lutte contre l’Etat islamique dans la région.”

Selon Bulut, “le régime turc doit être pleinement conscient du fait qu’une telle occupation ne fait qu’aider l’Etat islamique et les groupes terroristes affiliés à al-Qaïda dans la région”.

Un responsable turc a rejeté un tel argument et a déclaré à Fox News Digital que “nous sommes le seul allié de l’OTAN qui a des bottes sur le terrain et a combattu DAESH [Islamic State] poitrine contre poitrine depuis le début.”

La stature de la politique étrangère de la Turquie a gagné en importance au sein de l’administration Biden depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février. Soner Cagaptay, directeur du programme de recherche turc à l’Institut de Washington, a déclaré : « La Turquie aide militairement l’Ukraine » contre la Russie.

La Turquie a fourni à l’Ukraine 50 véhicules anti-mines. Le gouvernement d’Erdogan a également vendu le drone Bayraktar TB2 à l’Ukraine. Le véhicule aérien sans pilote transporte des bombes à guidage laser. Le drone turc a été une arme puissante pour pilonner les forces russes.

Même à la lumière de l’amélioration de la réputation internationale de la Turquie, Cagaptay ne voit pas l’administration Biden laisser les Kurdes syriens à sec. “L’importance de la Turquie pour les États-Unis a augmenté, et cela ne signifie pas [the] Les États-Unis ont complètement abandonné YPG.”