La Turquie se prépare au tremblement de terre d’Istanbul – ministre

Plus de 50 000 personnes sont mortes dans le tremblement de terre de février, qui a également touché la Syrie voisine

Une unité de transformation urbaine doit être établie à Türkiye en vue de protéger la ville la plus peuplée du pays des tremblements de terre, a annoncé le ministre de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement climatique Mehmet Ozhaseki.

Quelque 350 000 nouvelles maisons seront construites à Istanbul dans le cadre de ce plan, a déclaré Ozhaseki à la chaîne de télévision TRT Haber cette semaine. Un système de subventions sera également introduit, grâce auquel les personnes pourront demander un financement pour « transformer » et parasismique leurs propriétés.

« Nous allons mettre en place une unité spéciale pour Istanbul, il n’y a pas d’autre choix », a déclaré le ministre, ajoutant que des discussions avaient déjà eu lieu avec le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu.

« Le plus important, c’est ques’il y a un tremblement de terre, nous ferons en sorte qu’aucun citoyen ne se jette par la fenêtre, attende en paix chez lui sans paniquer et attende en silence que le tremblement de terre passe », Ozhaseki a expliqué. « Je pense que nous pouvons préparer Istanbul à un tremblement de terre avant qu’il ne se produise. »

Les commentaires du ministre interviennent alors que la Turquie poursuit ses efforts de redressement après le tremblement de terre dévastateur de février, qui a tué plus de 50 000 personnes à l’intérieur de ses frontières et au moins 8 400 dans la Syrie voisine. Plus de 15 millions de personnes en Turquie ont été touchées par l’incident, tandis qu’environ quatre millions de bâtiments ont été endommagés et plus de 345 000 appartements détruits.

Istanbul, une ville de 15 millions d’habitants, se trouve sur la ligne de faille nord-anatolienne et les experts ont prédit que la ville devrait connaître son propre tremblement de terre majeur d’ici 2030. Environ 70 % des structures d’Istanbul ont été construites avant la mise en œuvre des réglementations de construction en 1999, et sont donc considérés comme potentiellement dangereux. Une étude récente a conclu que le nombre de morts d’un tremblement de terre important à Istanbul pourrait dépasser 90 000 personnes.

Ozhaseki a également expliqué que jusqu’à 1,5 million de logements à Istanbul, soit environ un sur quatre, sont potentiellement à risque, et a déclaré « Nous faisons de notre mieux pour tous nos citoyens dans la zone du tremblement de terre jusqu’à la fin. »

Un tremblement de terre de magnitude 7,6 en 1999 avec son épicentre près de la ville d’Izmit, au nord-ouest, à environ 100 km (62 miles) d’Istanbul, a causé la mort de plus de 17 000 personnes et des dégâts dépassant les 3 milliards de dollars.