La Turquie se dirige vers le second tour des élections – résultats préliminaires

Le président Erdogan affrontera son rival Kemal Kilicdaroglu le 28 mai

Avec 99% des bulletins comptés à l’élection présidentielle turque, les résultats officiels préliminaires montrent que ni le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, ni son adversaire, Kemal Kilicdaroglu, n’ont réussi à obtenir suffisamment de soutien au premier tour pour éviter un second tour plus tard ce mois-ci. .

Le décompte publié lundi montre qu’Erdogan est juste en deçà de la majorité avec plus de 49% des voix, tandis que Kemal Kilicdaroglu du Parti républicain du peuple (CHP) a plus de 45%. Le candidat indépendant outsider Sinan Ogan, qui était un lointain troisième avec 5,2%, est maintenant sur le point de devenir un faiseur de rois dans un second tour entre les deux favoris prévu pour le 28 mai.

Dans une allocution aux supporters vers 2 heures du matin, Erdogan a déclaré qu’il était prêt pour un deuxième tour et que « Tout au long de notre vie politique, sans exception, nous avons toujours respecté la décision de la volonté nationale. » Il a également critiqué l’opposition pour avoir tenté « tromper la nation » avec leurs revendications d’irrégularités de vote, au lieu d’attendre patiemment l’annonce des résultats définitifs.

Kilicdaroglu a accusé le parti au pouvoir Justice et Développement (AK) de retarder le décompte et « bloquer la volonté de Türkiye » en exigeant des recomptages et une vérification approfondie des résultats. Il a également déclaré qu’il accepterait un second tour de scrutin et qu’il avait l’intention de le gagner.

Ancien membre du Parti du mouvement nationaliste (MHP), allié à Erdogan, Ogan se présentait comme indépendant, soutenu par l’Alliance ancestrale, un groupement de quatre partis à prédominance nationaliste. Ogan a également contribué aux réclamations de « quelques manipulations » prétendument exécuté « dans les processus de dépouillement des votes à l’étranger. » Il a refusé de dire qui l’alliance soutiendrait lors du second tour, mais a tweeté plus tard que « Les nationalistes turcs et les ataturkistes » sont mieux placés pour remporter cette élection.