La Turquie riposte par des frappes aériennes meurtrières en Syrie et en Irak après l’attentat d’Istanbul | Nouvelles du monde

La Turquie a frappé des bases militantes kurdes en représailles à un attentat à la bombe à Istanbul la semaine dernière.

Les frappes aériennes sur les bases du nord de la Syrie et du nord de l’Irak ont ​​tué 11 civils, dont un journaliste, ont déclaré les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes.

Six personnes étaient tué dans l’attentat à la bombe dans le centre d’Istanbul. Le SDF a nié toute implication.

Image:

Les conséquences des frappes aériennes turques à Derik, en Syrie. Photo : Agence de presse du Nord



Les frappes d’aujourd’hui ont détruit 89 cibles, a déclaré le ministère turc de la Défense.

Hulusi Akar, le ministre de la Défense, a insisté sur le fait que “seuls les terroristes et les structures appartenant à des terroristes étaient visés” dans l’opération “Claw Sword” et a déclaré que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour éviter les civils.

Il a ajouté: “La griffe de nos forces armées turques était une fois de plus au sommet des terroristes.”

Le ministère a déclaré que les frappes visaient des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) interdit et de la milice syrienne kurde YPG.

La Turquie considère le PKK comme un groupe terroriste et affirme que le YPG, qui forme l’épine dorsale du SDF, est une aile du PKK.

Des abris, des tunnels et des dépôts de munitions à Qandil, Asos et Hakurk en Irak et à Kobani, Tal Rifat, Cizire et Derik en Syrie ont été détruits, a indiqué le ministère.

Le SDF, qui a déclaré qu’il riposterait aux frappes, a déclaré que les attaques avaient détruit des infrastructures, notamment des silos à grains, une centrale électrique et un hôpital.

Image:

Les suites de l’attentat d’Istanbul



Farhad Shami, chef du centre des médias des FDS, a écrit sur Twitter que 11 civils, dont un journaliste, avaient été tués.

Aucun groupe n’a pour l’instant revendiqué l’attentat d’Istanbul dimanche dernier, qui a fait 80 blessés.

Le PKK a déclaré qu’il ne “ciblerait pas directement les civils” et a nié toute responsabilité.

Plus tôt dans la semaine, un responsable turc a déclaré qu’Ankara prévoyait de poursuivre des cibles dans le nord de la Syrie après avoir achevé une opération transfrontalière contre des militants du PKK en Irak.

Jusqu’à présent, la Turquie a mené trois incursions dans le nord de la Syrie contre la milice YPG, le président Tayyip Erdogan ayant précédemment déclaré que la Turquie pourrait mener une autre opération contre eux.

Ankara a également intensifié les frappes de drones en Syrie ces derniers mois, tuant un certain nombre de responsables clés des FDS.

Ils mènent régulièrement des frappes aériennes dans le nord de l’Irak.

Le PKK – que l’UE et les États-Unis considèrent également comme une organisation terroriste – mène une insurrection contre l’État turc depuis 1984.

Leur objectif est d’établir une scène kurde indépendante dans le sud-est du pays.

Les États-Unis se sont alliés aux YPG dans la lutte contre l’État islamique en Syrie, provoquant une rupture avec l’allié de l’OTAN, la Turquie.