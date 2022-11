La Turquie revendique son premier succès dans l’opération en Syrie

Près de 200 “terroristes” ont été neutralisés, a déclaré le ministre de la Défense Akar au président Erdogan

Les frappes aériennes et d’artillerie turques ont “neutralisé” 184 “les terroristes” dans le nord de l’Irak et de la Syrie, a déclaré lundi le ministre de la Défense Hulusi Akar au président Recep Tayyip Erdogan. Akar s’est rendu au Centre de commandement des forces terrestres, accompagné des meilleurs officiers turcs, pour obtenir un briefing sur l’avancement de «l’opération Claw-Sword».

Lançant les frappes aériennes dimanche, Akar a déclaré que “un jour de jugement” était venu chercher les milices kurdes dans les deux régions. Lundi, l’armée turque révélé que l’artillerie s’était également jointe à eux.

Le ministère turc de la Défense a publié des photos et vidéo de la visite d’Akar au quartier général militaire, aux côtés des commandants de l’armée, de l’aviation et de la marine et du chef d’état-major général.

L’attentat du 13 novembre sur l’avenue Istiklal d’Istanbul a fait six morts et 81 blessés. La police a arrêté des dizaines de suspects, dont une femme qui aurait laissé un sac contenant l’engin explosif sur l’avenue Istiklal. Türkiye a affirmé qu’elle agissait sur ordre des YPG en Syrie.

Les milices kurdes soutenues par les États-Unis contrôlent une grande partie du nord-est de la Syrie et Ankara affirme qu’elles coopèrent étroitement avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), que Türkiye a déclaré organisation terroriste.

Les troupes turques n’ont pas encore franchi la frontière syrienne ou irakienne, bien qu’Erdogan ait déclaré aux journalistes dimanche que “Claw-Sword” ne se limiterait pas à de simples frappes aériennes.

Ankara a affirmé que son utilisation de l’artillerie était une réponse au bombardement kurde de Karkamis, dans la province sud-est de Gaziantep. Plusieurs obus de mortier sont tombés du côté turc de la frontière, tuant trois civils et endommageant une école et deux maisons, selon les autorités locales.

Pendant ce temps, le “Centre d’information du Rojava” kurde a fait état de 11 morts et de neuf civils blessés, ainsi que de trois combattants kurdes et “de lourdes pertes” parmi l’armée arabe syrienne, dont le poste frontière aurait été frappé.

Aram Hanna, porte-parole des Forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par les États-Unis, a accusé Türkiye de “crimes de guerre” et a déclaré que son armée de l’air avait effectué “tapez deux fois” grèves, ciblant les secouristes arrivant sur le site de l’attaque initiale.