La Turquie réprimande un candidat à l’OTAN pour “propagande terroriste” – rapports – News 24

Ankara a convoqué le plus haut diplomate suédois dans le pays pour exprimer son chagrin face à la manifestation d’un groupe kurde à Göteborg

Le haut diplomate suédois à Ankara aurait été appelé sur le tapis pour entendre le gouvernement turc “forte réaction” à la manifestation d’un groupe kurde à Göteborg, augmentant les tensions entre les pays à un moment où le président Recep Tayyip Erdogan a menacé d’opposer son veto à l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué le chef de mission par intérim de la Suède à Ankara pour exprimer son mécontentement face à la manifestation kurde de cette semaine, qu’il considère comme “propagande terroriste” selon des informations de Reuters et de plusieurs médias turcs. Les rapports citent des sources diplomatiques non identifiées.

La dernière flambée des relations de Stockholm avec la Turquie survient à un moment où Erdogan a menacé de bloquer l’approbation de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, craignant que les pays nordiques n’accueillent des militants kurdes. Le mois dernier à Madrid, les pays ont signé un mémorandum tripartite en vertu duquel la Suède et la Finlande se sont engagées à mettre fin à leur embargo sur les ventes d’armes à la Turquie et à réprimer les individus et les groupes qu’Ankara a qualifiés de terroristes.















« Dans ce contexte, nos attentes pour identifier les auteurs de l’action, prendre les mesures légales et judiciaires nécessaires et prendre des mesures concrètes à la lumière des engagements consignés dans le mémorandum tripartite ont été soulignées », ont déclaré les responsables diplomatiques à propos de la manifestation de Göteborg. La manifestation impliquait des partisans du PKK et d’autres groupes kurdes que la Turquie a désignés comme des organisations terroristes.

Erdogan a averti cette semaine que la Turquie pourrait encore “gel” les candidatures à l’OTAN de la Suède et de la Finlande si elles ne remplissent pas les conditions de l’accord de Madrid. “La Suède, en particulier, n’a pas une bonne image sur cette question”, il a dit.

La manifestation de Göteborg a eu lieu mercredi, avec des photos et vidéos posté sur les réseaux sociaux montrant des manifestants portant des banderoles pro-kurdes, dont des drapeaux du PKK. Les drapeaux du groupe auraient également été hissés sur plusieurs poteaux dans le centre de la ville, selon les médias turcs, tandis que certains des marcheurs portaient une banderole disant : “Nous sommes tous du PKK.”