La Turquie répond aux propos “vulgaires” d’un politicien allemand

L’ambassadeur d’Allemagne à Ankara a reçu une note de protestation après qu’un haut responsable a qualifié le président Erdogan de “rat d’égout”

La Turquie a exprimé son indignation face aux remarques désobligeantes du vice-président du Bundestag allemand Wolfgang Kubicki contre le président Recep Tayyip Erdogan. L’ambassadeur de Berlin à Ankara a été convoqué mardi pour recevoir une note de “fort” protester contre ces déclarations, a rapporté l’agence publique Anadolu.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tanju Bilgic, a condamné Kubicki “déclarations insultantes” faites pendant sa campagne électorale en Basse-Saxe, affirmant qu’elles étaient “inacceptable” et que le politicien était “ne convient pas” pour sa position au parlement.

Alors que le ministère des Affaires étrangères n’a pas révélé quelles déclarations particulières ont attiré l’attention d’Ankara, certains médias ont souligné que Kubicki qualifiait Erdogan de “rat d’égout” et lui reprochant de créer potentiellement une autre crise des migrants en Europe.

“Il est complètement dépourvu de moralité politique et de responsabilité”, Bilgic a dit de Kubicki, ajoutant qu’un tel “déclarations indécentes” indiquer son “niveau politique et moral, et révéler sa vulgarité.”

Kubicki a depuis confirmé à Reuters qu’il avait en fait qualifié Erdogan de “rat d’égout” tout en s’adressant à un rassemblement pendant sa campagne électorale. L’homme politique allemand, qui fait partie du Parti libéral-démocrate pro-business, l’un des partis au pouvoir dans le pays, a déclaré qu’il avait fait la comparaison tout en essayant d’attirer l’attention sur l’augmentation du nombre de migrants illégaux se déplaçant en Allemagne depuis la Turquie, qu’il a dit “pourrait déclencher intentionnellement le prochain [migrant] crise.”

« La vague de réfugiés le long de la route des Balkans [from Türkiye] augmente à nouveau, ce qui est un défi pour la politique étrangère et intérieure allemande », il a été cité comme disant par Reuters.

Selon le Guardian, Ankara a permis à des milliers de réfugiés syriens de se rassembler le long de la frontière entre la Turquie et la Grèce, qui devraient tenter de passer collectivement dans l’UE. Surnommé la « caravane de la lumière » par ses organisateurs, le convoi de réfugiés compterait entre 85 000 et 100 000 membres.