La Turquie répond à la décision américaine sur Chypre

La décision de Washington de lever les restrictions sur le commerce des armes avec l’île est “inexplicable”, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan

Ankara a déclaré qu’elle renforcerait sa présence militaire dans le nord de Chypre après que les États-Unis ont décidé de lever les restrictions commerciales liées à la défense avec l’île, a déclaré mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan.

S’adressant à CNN Turk, Erdogan a déclaré que la décision de Washington sur la vente d’armes à l’île était “inexplicable en termes de contenu et de calendrier.”

Plus tôt ce mois-ci, le département d’État américain a annoncé que, pour l’exercice 2023, il suspendrait une interdiction de longue date sur la vente d’armes américaines à la République de Chypre, déclarant que le pays avait “a rempli les conditions nécessaires.”

Les États-Unis ont noté que les restrictions resteront levées tant que Chypre coopérera avec Washington dans sa réglementation anti-blanchiment d’argent et continuera de refuser aux navires militaires russes l’accès à ses ports.

Erdogan, cependant, a fustigé cette décision, déclarant que Washington “ignore et même encourage les démarches du duo chypriote-grec qui menacent la paix et la stabilité en Méditerranée orientale”. Le dirigeant turc a déclaré que la levée de l’interdiction des ventes d’armes conduirait à une “course à l’armement” et entraver les efforts pour parvenir à un accord de paix sur l’île.

« Allons-nous rester les bras croisés ? Nous ne pouvons pas,” a déclaré le président, notant que la Turquie compte déjà plus de 35 000 soldats sur l’île et les renforcera avec des armes terrestres, navales et aériennes, des munitions et des véhicules.

Chypre est un sujet brûlant pour la Turquie depuis que les combats ont éclaté entre les Chypriotes grecs et turcs en 1963. Après un coup d’État militaire en 1974, l’île a été divisée en deux zones administratives.

Les deux tiers de l’île sont dirigés par une administration chypriote grecque, est connue internationalement sous le nom de République de Chypre et est membre à part entière de l’UE, tandis que le reste de l’île s’appelle la République turque de Chypre du Nord – un État de facto qui n’est reconnu que par Türkiye.