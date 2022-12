La Turquie renforce ses liens énergétiques avec la Russie

Alors que les nations européennes opposées à l’invasion de l’Ukraine ont décidé de réduire leur dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes, endurant des augmentations vertigineuses des prix et d’éventuelles pénuries, la Turquie a approfondi ses liens énergétiques avec la Russie.

Depuis le début de la guerre, les importations turques de pétrole brut et de charbon russes ont fortement augmenté. Les présidents des deux pays ont discuté de la manière de transformer la Turquie en un centre commercial régional pour le gaz russe. Et la Turquie a suggéré de construire une deuxième centrale nucléaire conçue et financée par la Russie en plus de celle dont la mise en service est déjà prévue l’année prochaine.

Une énergie moins chère aide à maintenir à flot l’économie turque en déclin à un moment critique. Mais les manœuvres font également partie d’une tentative du président Recep Tayyip Erdogan d’utiliser la crise énergétique pour avancer un rêve de longue date des Turcs de devenir un pôle énergétique majeur. Sa situation géographique entre l’Europe, l’Asie centrale et le Moyen-Orient place la Turquie dans une position charnière.

Les efforts ambitieux ont eu un certain succès. Le rôle croissant de la Turquie dans le commerce mondial de l’énergie s’est manifesté cette semaine avec l’entrée en vigueur de l’embargo de l’Union européenne sur le brut russe transporté par voie maritime, ainsi que l’imposition d’un plafond des prix américain sur le pétrole russe.