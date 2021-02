La Turquie a rejeté jeudi les critiques internationales concernant sa répression des manifestations d’étudiants opposés à la nomination d’un loyaliste du gouvernement à la tête de la plus haute université d’Istanbul, avertissant les pays de rester en dehors de ses problèmes nationaux.

Depuis des semaines, des étudiants et des membres du corps professoral de l’Université de Bogazici protestent contre la nomination par le président Recep Tayyip Erdogan de Melih Bulu, un universitaire qui a déjà brigué le Parlement en tant que candidat du parti d’Erdogan, le 1er janvier.

Ils demandent la démission de Bulu en tant que recteur de l’université et que l’université soit autorisée à élire son propre président.

Certaines des manifestations ont éclaté en affrontements entre la police et les manifestants et des centaines de personnes ont été arrêtées, certaines emmenées à la suite de descentes à leur domicile, alors même qu’Erdogan avait promis des réformes pour renforcer les normes démocratiques.

Des responsables des États-Unis, des Nations Unies et de l’Union européenne ont critiqué la gestion des manifestations par la Turquie ainsi qu’une série de commentaires anti-LGBT formulés par Erdogan et d’autres responsables tout en dénonçant les manifestations.

Jeudi, le ministère turc des Affaires étrangères a publié une déclaration défendant les actions des forces de sécurité turques, affirmant que des organisations terroristes avaient tenté de s’infiltrer et de provoquer les manifestations.

« Nous recommandons à ceux qui … tentent de donner à notre pays des leçons de démocratie et de droit de se retourner contre eux », a déclaré le ministère. « Personne n’a le droit de tenter d’intervenir dans les affaires de la Turquie ».

Les tensions ont éclaté cette semaine après qu’un groupe d’étudiants a été arrêté pour une affiche, qui a été affichée à l’Université de Bogazici, qui représentait le site le plus sacré de l’islam avec des drapeaux des droits des LGBT. Les étudiants ont été arrêtés ce week-end pour incitation à la haine et insulte aux valeurs religieuses.

« Nous sommes préoccupés par les détentions d’étudiants et d’autres manifestants et condamnons fermement la rhétorique anti-LGBTQI entourant les manifestations », a déclaré mercredi le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price.

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a exhorté la Turquie sur Twitter à cesser d’utiliser une force excessive contre les manifestants et a condamné « les commentaires homophobes et transphobes de responsables, incitant à la haine et à la discrimination contre les personnes LGBT ».

Le législateur du Parlement européen, Nacho Sanchez Amor, a également exprimé des inquiétudes concernant les violences policières et les détentions massives et a demandé: « Cela reflète-t-il le nouvel agenda positif et la volonté de réformes? »

Le ministère de l’Intérieur a annoncé jeudi que la police avait arrêté 528 personnes au total en raison des manifestations, dont 498 ont depuis été libérées. Parmi les personnes en détention, au moins 22 personnes ont des liens avec des organisations terroristes, a déclaré le porte-parole du ministère Ismail Catakli.