Ankara a décidé de renvoyer son navire d’exploration sismique Oruc Reis au port d’Antalya en prévision d’un sommet clé de l’UE, prévu à la mi-décembre pour discuter des activités de la Turquie en Méditerranée orientale.

Le navire de recherche avait achevé la «recherche sismique bidimensionnelle» qu’il menait au large de Demre, une ville de la côte sud de la Turquie, a annoncé lundi le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du pays.

Les activités d’exploration d’Oruc Reis sur les plateaux continentaux de la Grèce et de Chypre ont déclenché un tollé de la part des deux gouvernements et de l’UE, qui ont condamné les activités illégales de la Turquie et mis en garde Ankara contre les sanctions économiques. Les dirigeants de l’UE devraient se réunir les 11 et 12 décembre pour évaluer la situation en Méditerranée orientale, ainsi que les relations du bloc avec la Turquie, la France se faisant le champion de la sanction d’Ankara.

Fin novembre, le Parlement européen a convenu lors de sa session plénière d’un accord non contraignant résolution en faveur de Chypre, qui exhorte les dirigeants de l’UE à «prendre des mesures et imposer des sanctions sévères en réponse aux actions illégales de la Turquie». L’adoption du texte relatif aux récents développements dans la ville côtière abandonnée de Varosha et le «pique-nique» d’Erdogan à Chypre à l’occasion du 37e anniversaire de la déclaration unilatérale d’indépendance des Chypriotes turcs, signale l’opposition croissante à la perspective européenne de la Turquie, avec plusieurs députés appelant à la suspension des négociations d’adhésion à l’UE ou même à leur annulation.

L’appel bénéficie du soutien du plus haut diplomate européen, Josep Borrell, qui a rassuré les législateurs sur le fait que la question reste «en haut» de l’agenda de l’UE, en tant que stabilité et sécurité en Méditerranée orientale ainsi que coopération constructive de toutes les parties impliquées est dans «l’intérêt stratégique» de l’UE.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10.955 km 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü. pic.twitter.com/8WWhcLQ16s – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) 30 novembre 2020

Ces dernières semaines, Erdogan a adopté un ton conciliant, déclarant notoirement qu’il voit la Turquie en Europe et vise à construire ses relations et son avenir au sein de l’UE.

«Nous nous voyons en Europe, pas dans un endroit différent. Nous prévoyons de construire notre avenir avec l’UE … Cependant, cela ne signifie pas que nous nous inclinerons devant les attaques manifestes contre notre pays et notre nation, les injustices voilées et le double standard », a déclaré Erdogan aux membres du parti au pouvoir pour la justice et le développement (AKP). le 21 novembre.

Un ton similaire a été gardé par le porte-parole du gouvernement turc, Hami Aksoy, qui a déclaré mardi qu’Ankara était prête pour un dialogue avec Athènes sans conditions préalables, ajoutant que fixer une date pour des pourparlers exploratoires entre les deux parties est désormais possible, étant donné que l’Oruc Reis a suspendu ses opérations en Méditerranée orientale.