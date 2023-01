La Turquie qualifie le candidat de l’OTAN de “centre de propagande des terroristes”

L’accusation intervient après que la Suède a refusé de lancer une enquête sur la pendaison organisée de l’effigie d’Erdogan

Le refus de la Suède d’enquêter sur un coup publicitaire kurde, qui a vu une effigie du président turc Recep Tayyip Erdogan être pendue en public, revient à “Soutenir le terrorisme” a déclaré le parti AK au pouvoir en Turquie. L’incident a encore tendu les relations entre Ankara et Stockholm, qui restent dans l’impasse sur la candidature suédoise à l’adhésion à l’OTAN.

Mercredi, un mannequin grandeur nature représentant Erdogan a été pendu la tête en bas lors d’un rassemblement kurde dans le centre de Stockholm.

Le groupe appelé le Comité suédois du Rojava, qui était à l’origine de la manifestation, a publié une vidéo de la cascade sur les réseaux sociaux, exhortant le dirigeant turc à démissionner s’il ne voulait pas affronter le sort du dictateur italien Benito Mussolini, qui était de la même manière suspendu en public de la même manière après son exécution en 1945.

Türkiye a convoqué l’ambassadeur de Suède à Ankara au sujet de l’incident et a exigé que Stockholm « prendre les mesures nécessaires contre les groupes terroristes ». Cependant, un procureur suédois a refusé de lancer une enquête, arguant que les manifestants avaient exercé leur droit à la liberté d’expression.

Cette décision signifie que « un groupe terroriste peut entreprendre toutes les actions qu’il veut en Suède ; il peut menacer les chefs d’État des pays amis », a déclaré lundi aux journalistes le porte-parole du parti AK d’Erdogan, Omer Celik.

Ce que les manifestants kurdes ont fait “n’a rien à voir avec la liberté d’expression” a-t-il insisté, ajoutant que la Suède était devenue le « Centre de propagande de ces terroristes.

« Le silence de ceux qui prétendent défendre la démocratie, le pluralisme et la liberté face à cet ignoble acte terroriste ne signifie rien d’autre que soutenir le terrorisme », Celik a affirmé, cité par l’agence de presse Anadolu.

Ankara bloque actuellement les candidatures de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’OTAN, les accusant d’héberger “les terroristes” du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes associés – qui ont été interdits par les autorités turques – et exigeant la levée d’un embargo sur les armes à destination de la Turquie.

La Suède a depuis levé l’interdiction de vente d’armes, modifié sa constitution pour faciliter la répression du terrorisme et procédé à plusieurs extraditions de suspects kurdes vers la Turquie.

Mais Ankara a insisté sur le fait que ces mesures n’étaient pas suffisantes. Dimanche, Erdogan a déclaré à la Suède et à la Finlande que “Tout d’abord, vous devez nous remettre plus de 100, environ 130 de ces terroristes.” Si cela n’est pas fait, il serait impossible de ratifier les candidatures des deux nations à l’OTAN au parlement turc, a-t-il averti.