La Turquie procède à de nouvelles arrestations en lien avec un attentat meurtrier

ISTANBUL (AP) – La police turque a appréhendé d’autres suspects en lien avec l’attentat à la bombe sur une avenue piétonne animée d’Istanbul qui a tué six personnes et en a blessé plusieurs dizaines d’autres, portant le nombre de personnes en garde à vue à 50, a déclaré mardi le ministre turc de la Justice.

L’explosion de dimanche a visé l’avenue Istiklal – une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants – et a été un rappel brutal des attentats à la bombe dans les villes turques entre 2015 et 2017 qui ont anéanti le sentiment de sécurité du public.

Les autorités turques ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ainsi qu’aux groupes kurdes syriens qui lui sont affiliés. Les groupes de militants kurdes ont cependant nié toute implication.

La police a effectué des descentes à Istanbul plusieurs heures après l’explosion et a arrêté 47 personnes, dont une Syrienne soupçonnée d’avoir laissé une bombe chargée de TNT à Istiklal. La police a déclaré que la femme, identifiée comme Ahlam Albashir, était entrée illégalement en Turquie depuis la Syrie et a admis avoir perpétré l’attaque.

Mardi, le ministre de la Justice Bekir Bozdag a déclaré que le nombre de suspects en détention était passé à 50, mais n’a pas fourni de détails.

“La Turquie poursuit sa lutte contre le terrorisme avec détermination”, a déclaré le site d’information indépendant T24 citant le ministre. “Aucune organisation terroriste ne réussira dans un quelconque complot contre la Turquie.”

Environ 80 personnes ont été hospitalisées à la suite de l’attaque, dont au moins 57 ont été libérées. Six des blessés étaient en soins intensifs et deux d’entre eux étaient dans un état grave, ont indiqué des responsables.

Les six personnes tuées dans l’explosion appartenaient à trois familles et comprenaient deux filles âgées de 9 et 15 ans.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, mène une insurrection armée en Turquie depuis 1984. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes depuis lors.

Ankara et Washington considèrent tous deux le PKK comme un groupe terroriste, mais ne sont pas d’accord sur le statut des groupes kurdes syriens, qui se sont alliés aux États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie.

La Turquie a été exaspérée par le soutien américain à la milice kurde en Syrie, et lundi, le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré qu’il rejetait les messages de condoléances des États-Unis.

The Associated Press