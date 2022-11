La Turquie procède à de nouvelles arrestations en lien avec un attentat meurtrier

ISTANBUL — La police turque a appréhendé d’autres suspects en lien avec l’attentat à la bombe sur une avenue piétonne animée d’Istanbul qui a fait six morts et plusieurs dizaines de blessés, portant à 50 le nombre de personnes en garde à vue, a annoncé mardi le ministre turc de la Justice.

L’explosion de dimanche a visé l’avenue Istiklal – une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants – et a été un rappel brutal des attentats à la bombe dans les villes turques entre 2015 et 2017 qui ont anéanti le sentiment de sécurité du public.