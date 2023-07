La Turquie prévoit-elle une surprise en octobre sur la candidature de la Suède à l’OTAN ?

Vendredi, les médias grecs ont rapporté que deux F-16 turcs sont entrés dans la région d’information de vol d’Athènes sans autorisation et ont été interceptés par des avions grecs. Quelque 48 heures plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait noté dans un communiqué qu’il n’y aurait pas de telles incursions. Cette dernière décision compliquera probablement les efforts de l’administration Biden pour assurer au Congrès que la Turquie peut se voir confier 40 nouveaux avions de chasse F-16.

Erdogan a donné la priorité à la sécurisation des F-16 avant de donner le feu vert à la candidature suédoise à l’OTAN, mais les experts préviennent que l’adhésion de la Suède à l’OTAN n’est pas une affaire conclue.

« Il est probable que le président Erdogan cherche à obtenir des États-Unis (à savoir le Congrès) l’assurance que la vente d’avions de combat F-16 sera approuvée avant de ratifier l’adhésion de la Suède. Il ne subit aucune pression significative pour que cela soit fait plus tôt « . Sinan Ciddi, chercheur principal non résident et expert de la Turquie à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital.

Ciddi a en outre noté dans un essai paru dans la publication 1945 qu’Erdogan pourrait convoquer une session extraordinaire du parlement en quelques jours plutôt que d’attendre octobre pour ratifier l’adhésion de Stockholm à l’OTAN.

Lorsque le Département d’État a informé le Congrès d’une éventuelle vente de F-16 à la Turquie, il a cité « l’unité de l’alliance de l’OTAN » comme raison de l’accord. Sortant de Vilnius, l’administration s’est jointe au Congrès pour rendre la déconfliction entre la Turquie et la Grèce aussi importante pour l’alliance que l’adhésion de la Suède et de la Finlande.

ÉLECTIONS EN GRÈCE : ÉCONOMIE, MIGRATION, SCANDALES AU PORTANT DU VOTE PIVOTANT

Lors de récents appels avec le président turc et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président Biden et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont déclaré que Washington considérait la désescalade et le calme en Méditerranée orientale et la stabilité en mer Égée entre la Grèce et la Turquie comme des intérêts fondamentaux des États-Unis.

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Robert Menendez, et Gregory Meeks, le démocrate de rang de la commission des affaires étrangères de la Chambre, ont insisté sur le fait que l’approbation par le Congrès des F-16 turcs serait subordonnée à la garantie que les armes américaines ne pourraient pas être utilisées par la Turquie pour contester la souveraineté ou le territoire grec. intégrité.

Avant l’intrusion dans l’espace aérien grec vendredi, Erdogan semblait être à bord. Lors d’une conférence de presse à Vilnius, Erdogan a déclaré : « Nous n’avons jamais utilisé nos F-16 contre la Grèce et nous ne prévoyons pas de les utiliser contre la Grèce à l’avenir. » Dans le but d’apaiser peut-être davantage les inquiétudes grecques, Biden a récemment parlé d’un ensemble de défense pour la Grèce, comprenant des avions de combat F-35 que le Congrès a déjà approuvés.

Erdogan et Mitsotakis se sont également rencontrés en marge du sommet de l’OTAN à Vilnius et ont convenu de poursuivre les communications à plusieurs niveaux et de tenir une réunion du Conseil de coopération de haut niveau à Thessalonique à l’automne.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CONFRONTATIONNELLE DE LA TURQUIE DÉFIE LA GRÈCE ET L’UNION EUROPÉENNE AU MILIEU DE LA MONTÉE DES TENSIONS MARITIMES

Erdogan a déclaré que la Turquie poursuivrait le processus de ratification de la Suède lors de la réunion du parlement turc en octobre. Les États-Unis et les alliés de l’OTAN veulent que l’accord progresse plus rapidement, dans les deux à trois prochaines semaines.

Bien que la vente soit considérée comme un développement positif pour les relations de la Turquie avec l’OTAN et son nouveau membre, la Finlande (et potentiellement la Suède), l’accord est toujours considéré avec une certaine consternation par les législateurs américains, qui craignent qu’il ait été conclu aux dépens de la Grèce.

Un groupe de législateurs a envoyé une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken le 8 juillet exhortant l’administration Biden à inclure des assurances dans le paquet F-16 que la Turquie n’est pas autorisée à utiliser des armes américaines au sein de l’alliance de l’OTAN.

« Compte tenu de l’histoire de la Turquie qui utilise des F-16 américains pour survoler la mer Égée et pour contester la souveraineté grecque, nous demandons des mécanismes qui prévoient la pause, le retard ou le retour en arrière du transfert d’armes américaines à la Turquie si elle reprend ses actions déstabilisatrices dans l’Est. Méditerranée qui menacent ou compromettent les intérêts de sécurité nationale des États-Unis ou l’architecture de sécurité de l’OTAN », ont écrit les législateurs.

LA RUSSIE FAIT UNE MENACE NUCLÉAIRE CONTRE LA SUÈDE ET LA FINLANDE SUR LA CONSIDÉRATION DE L’OTAN

Les législateurs recherchent des mécanismes de surveillance, y compris des dispositions de relance, qui pourraient être utilisés pour bloquer les F-16 au cas où la Turquie violerait la souveraineté territoriale grecque.

Malgré les inquiétudes du Congrès, certains experts de la région ne pensent pas qu’il y ait grand-chose à craindre.

« La Grèce recevra désormais probablement les F-35 après la vente de F-16 à la Turquie. Par conséquent, la vente de F-16 à la Turquie sera probablement accueillie avec un haussement d’épaules à Athènes, car elle permet d’obtenir des F-35 beaucoup plus avancés et plus capables. Compte tenu de l’appréhension du Congrès à l’idée de vendre quoi que ce soit à la Turquie, en particulier de la part du sénateur Robert Menendez, je suppose que cela rend probable que les États-Unis soutiendront une vente des F-35 à la Grèce », a déclaré Max Bergmann, directeur. du programme Europe, Russie et Eurasie du Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré à Fox News Digital.

De nombreux diplomates et observateurs pensent que le président Erdogan a pris en otage la candidature suédoise à l’OTAN, utilisant leur candidature pour faire pression sur les États-Unis pour qu’ils aillent de l’avant avec la vente des avions de chasse et du kit de modernisation militaire. Les États-Unis ont nié l’allégation.

« Le président Biden a été clair et sans équivoque pendant des mois sur le fait qu’il soutenait le transfert de F-16 à la Turquie, que c’est dans notre intérêt national, c’est dans l’intérêt de l’OTAN que la Turquie obtienne cette capacité. Il n’a posé aucune mise en garde ni condition sur cela dans ses commentaires publics et privés au cours des derniers mois, et il a l’intention d’aller de l’avant avec ce transfert en consultation avec le Congrès », a déclaré Sullivan aux journalistes à bord d’Air Force One en route vers le sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie.

Erdogan a également rejeté l’idée que la ratification probable par Ankara de l’adhésion de la Suède à l’OTAN était liée aux ventes de F-16. Le gouvernement suédois a pris les mesures nécessaires pour apaiser les inquiétudes turques et a promis de relancer la Turquie sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne.

Le président turc a fait des ouvertures pas si subtiles vers l’Occident depuis qu’il a été réélu pour un troisième mandat en mai, prolongeant son règne dans sa troisième décennie.

« La Turquie a eu l’occasion de revenir dans les bonnes grâces de l’OTAN et l’a gâchée en extorquant ses alliés », a déclaré Endy Zemenides, directeur exécutif du Hellenic American Leadership Council. « Le manque de fiabilité de la Turquie en tant qu’allié a mis les tensions qu’il provoque au sein de l’alliance de l’OTAN au premier plan et a fait du maintien de la stabilité dans la mer Égée – à la fois en tenant la Turquie responsable et en armant la Grèce – un intérêt déclaré des États-Unis. »

D’autres experts avertissent que les manœuvres d’Erdogan ont plus à voir avec une approche pragmatique et transactionnelle de la politique étrangère qu’avec un basculement de la Turquie vers l’Occident, et tout découplage de la Russie est peu probable à court terme.

« Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se connaissent parfaitement, ils s’agacent sur de nombreux sujets, mais ont toujours un intérêt supérieur à coopérer. N’oublions pas que la Russie a des enjeux majeurs sur tous les problèmes qui traversent les frontières turques, que ce soit en Syrie, dans le Caucase du Sud, en Méditerranée orientale ou en mer Noire », a déclaré Mathieu Droin, chercheur invité au programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales, à Fox News Digital.

Si la Turquie ne remplit pas sa part du marché, ce ne serait pas la première fois que les États-Unis imposeraient un embargo à leur allié de l’OTAN. Le Congrès a bloqué les ventes d’armes à la Turquie entre 1975 et 1978 à cause du conflit chypriote. D’autres ventes d’armes ont été suspendues depuis, notamment l’administration Trump a retiré la Turquie du programme d’avions de chasse F-35 après que la Turquie a acheté le système de défense sol-air S-400 de la Russie.