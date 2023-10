La Turquie prévient qu’elle frappera les militants kurdes en Irak et en Syrie après un attentat suicide à Ankara

ANKARA, Turquie (AP) — Le ministre turc des Affaires étrangères a averti mercredi que les militants kurdes à l’origine d’un attentat suicide dans la capitale turque feraient face à de sévères représailles contre les positions de leur groupe en Syrie et en Irak.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, a revendiqué la responsabilité de l’attaque de dimanche devant le ministère de l’Intérieur à Ankara, au cours de laquelle un attaquant s’est fait exploser et un autre kamikaze a été tué dans une fusillade avec la police. Deux policiers ont été blessés lors de l’attaque.

Les avions de guerre turcs ont déjà mené deux frappes aériennes contre des sites présumés de militants kurdes dans le nord de l’Irak à la suite de cette attaque, survenue alors que le Parlement se préparait à rouvrir ses portes après une longue pause estivale. Pendant ce temps, des dizaines de personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les militants kurdes ont été arrêtées lors d’une série de raids à travers la Turquie.

Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré lors d’une conférence de presse que les services de renseignement turcs avaient établi que les deux assaillants arrivaient de Syrie où ils avaient été entraînés. Il a déclaré que la Turquie ciblerait désormais les installations en Syrie et en Irak appartenant au PKK ou à sa milice kurde affiliée, les Unités de défense du peuple, ou YPG.

« Désormais, toutes les infrastructures, superstructures et installations énergétiques appartenant au PKK ou aux YPG en Irak et en Syrie sont des cibles légitimes de nos forces de sécurité, de nos forces armées et de nos éléments de renseignement », a déclaré Fidan.

«Je conseille aux tiers de rester à l’écart du PKK, des YPG et de leurs installations. La réponse de nos forces armées à cette attaque terroriste sera extrêmement claire et elles regretteront d’avoir commis un tel acte », a déclaré Fidan.

Le PKK mène une insurrection depuis des décennies en Turquie et est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes depuis le début du conflit en 1984.

L’armée de l’air turque a frappé des sites présumés du PKK dans le nord de l’Irak, où sont basés les dirigeants du groupe, quelques heures après l’attaque de dimanche, puis de nouveau mardi. Le ministère de la Défense a déclaré qu’un grand nombre de militants du PKK avaient été « neutralisés » lors des frappes.

Pendant ce temps, des agents des renseignements turcs ont tué un militant kurde recherché lors d’une opération en Syrie, a rapporté mercredi l’agence officielle Anadolu.

Le militant, identifié comme Nabo Kele Hayri et connu sous le nom de code Mazlum Afrin, était recherché pour son rôle présumé dans la planification d’un attentat l’année dernière dans la principale rue piétonne d’Istanbul, Istiklal. L’attaque a fait six morts.

