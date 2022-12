La Turquie prend en otage l’expansion de l’OTAN de la Finlande et de la Suède

Commentez cette histoire Commentaire

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est joint aux ministres de l’OTAN réunis en Roumanie la semaine dernière, saluant l’unité de l’alliance dans sa réponse à l’invasion russe de l’Ukraine, qui a vu les États membres se démener pour fournir des armes et des fonds pour aider le combat de Kyiv. Mais lorsque Blinken accueillera ses homologues finlandais et suédois à Washington cette semaine, ce seront les agendas divergents, et parfois dissonants, des 30 membres du bloc qui occuperont le devant de la scène.

Bien après le sommet de juin 2022, lorsque les dirigeants occidentaux avaient espéré cimenter l’entrée des pays nordiques dans l’OTAN, l’adhésion de la Finlande et de la Suède reste bloquée par deux récalcitrants, la Turquie et la Hongrie, qui n’ont pas encore ratifié les protocoles requis.

Alors que la Hongrie s’est engagée à le faire lorsque ses législateurs se réuniront à nouveau en février, l’incertitude quant au moment où le président Recep Tayyip Erdogan donnera son assentiment – ​​et la possibilité qu’il puisse retarder jusqu’après les élections turques de l’année prochaine – place l’administration Biden devant un dilemme alors qu’elle cherche à maintenir un coalition pro-ukrainienne déjà mise à l’épreuve par les prix élevés de l’énergie et la politique intérieure.

Le retard met également en évidence la capacité d’un seul membre de l’OTAN à enliser les priorités de l’alliance et souligne la complexité des relations américano-turques à un moment où Erdogan fournit un soutien militaire essentiel à l’Ukraine tout en approfondissant les liens économiques avec la Russie et en menaçant une offensive dans le nord de la Syrie. que les responsables militaires américains craignent de mettre en danger les troupes américaines.

“La pression monte de l’Occident”, a déclaré Gonul Tol, spécialiste de la Turquie à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington, DC. Alors que la Turquie fait attendre l’alliance, a-t-elle dit, les responsables américains hésitent à laisser Erdoğan “utiliser la carte d’adhésion à l’OTAN pour obtenir des concessions sur d’autres dossiers”.

Avant les pourparlers avec Blinken au département d’État jeudi, le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a déclaré que la Suède avait déjà pris de nombreuses mesures pour tenir compte du mémorandum d’adhésion signé par la Turquie, la Finlande et la Suède en juin – y compris les modifications de la constitution suédoise qui entrent en vigueur en janvier. renforcer les règles antiterroristes, une exigence clé de la Turquie.

Stockholm a également annoncé la fin d’un embargo informel sur les ventes d’armes à la Turquie et a extradé ces dernières semaines un Kurde ayant des liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une longue guerre d’insurrection contre le gouvernement d’Erdogan. L’homme extradé avait en vain demandé l’asile en Suède.

Billstrom a exprimé l’espoir que la Turquie bougerait sous peu ratifier l’entrée des deux pays dans l’OTAN, mais a refusé de citer un calendrier précis.

“Tout retard en dehors du plus nécessaire est bien sûr très, très mauvais”, a-t-il déclaré dans une interview. “Je pense que chacun doit assumer ses responsabilités et faire le travail qu’il a à faire.”

Après des mois d’attente, les responsables de l’OTAN ont commencé à exercer une pression publique sur la Turquie. Lors d’une visite à Istanbul au début du mois dernier, le secrétaire général Jens Stoltenberg a souligné que la Finlande et la Suède avaient respecté leur part de l’accord.

“Il est temps d’accueillir la Finlande et la Suède en tant que membres à part entière de l’OTAN”, a-t-il déclaré dans un discours aux côtés du ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. “En ces temps dangereux, il est encore plus important de finaliser leur adhésion pour éviter tout malentendu ou erreur de calcul à Moscou.”

L’adhésion de deux pays qui pèsent au-dessus de leur poids militaire donnerait un coup de pouce à l’OTAN et représenterait un revers supplémentaire pour Moscou, ajoutant 800 milles à la frontière de la Russie avec l’alliance.

Ce n’est pas la première fois que des préoccupations politiques retardent les plans d’expansion de l’OTAN. En 2019, la Grèce a accepté de soutenir l’adhésion de la Macédoine après un retard de plusieurs années, mais seulement après que cette dernière a officiellement décidé de changer son nom en Macédoine du Nord.

On ne sait toujours pas ce qui satisfera Erdogan, qui s’efforce de renforcer son soutien interne avant les élections présidentielles prévues en mai ou juin 2023. Cette semaine, le ministre turc de la Justice a exigé l’extradition de « tous les terroristes que la Turquie veut » avant que son pays ne signe sur la candidature de la Suède à l’OTAN, suggérant que seule une poignée d’extraditions ne suffira pas.

Les préoccupations de la Turquie semblent viser principalement la Suède plutôt que la Finlande. Les médias suédois ont rapporté mercredi que le procureur général du pays avait émis un avis selon lequel plusieurs autres personnes identifiées par la Turquie dans leurs demandes à l’OTAN ne devraient pas être extradées.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto, s’exprimant dans une interview séparée, a déclaré que le retard avait suscité des inquiétudes au sein de l’OTAN à un moment de bouleversements sécuritaires intenses en Europe. Il a fait référence à des attaques apparentes contre des pipelines Nord Stream dans la mer Baltique en septembre – que les nations nordiques ont qualifiées de sabotage – et à un incident le mois dernier au cours duquel une explosion a tué deux personnes en Pologne, ce qui a fait craindre une attaque russe contre l’OTAN, mais que les États-Unis et l’OTAN les responsables ont déclaré plus tard qu’il s’agissait d’un missile de défense aérienne ukrainien errant.

« Heureusement, ce n’était pas une attaque de la Russie. Mais bien sûr, vous pouvez imaginer que s’il s’était agi d’une attaque de la Russie… cela aurait été une intégration très complexe pour des pays comme la Finlande ou la Suède : nous associons-nous aux décisions et actions de l’OTAN alors que nous ne sommes pas couverts par l’article V ? L’article V fait référence à l’engagement de défense mutuelle de l’OTAN.

Les responsables américains reconnaissent avoir adopté une approche indépendante du débat sur l’adhésion, car ils cherchent à éviter d’être entraînés dans une discussion épineuse sur les relations avec Ankara, dont certaines parties ont invoqué l’examen du Congrès.

Alors que le Pentagone a déclaré qu’il soutenait un accord proposé pour vendre à Ankara des dizaines de nouveaux avions de chasse F-16 et des mises à niveau pour sa flotte actuelle de F-16, la vente fait déjà face à opposition de certains législateurs clés en partie en raison des relations hostiles de la Turquie avec la Grèce.

La critique de cette vente potentielle menace d’aggraver l’antagonisme du Congrès concernant l’achat par la Turquie en 2020 du système sophistiqué de défense aérienne russe S-400, un accord qui a entraîné des sanctions américaines et l’exclusion de la Turquie du programme américain de chasseurs furtifs F-35.

Le débat de l’OTAN intervient alors que des responsables américains craignent qu’une menace d’offensive turque contre des combattants kurdes dans le nord de la Syrie ne mette en danger des centaines de soldats américains là-bas, comme cela s’est produit en 2019 lorsqu’Ankara a lancé une opération similaire. Une récente frappe turque transfrontalière s’est produite à moins de 150 mètres du personnel américain en Syrie, ont déclaré des responsables américains.

Le soutien américain aux combattants kurdes là-bas, qu’Ankara considère comme faisant partie du PKK, est une épine dans les relations américano-turques depuis le début de ce partenariat au plus fort de la guerre contre l’État islamique.

L’ambassade de Turquie à Washington n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour un commentaire. Les préoccupations sécuritaires de longue date d’Ankara ont été soulignées le mois dernier lorsqu’une explosion dans une rue animée d’Istanbul a tué au moins six personnes lors d’une attaque que les autorités turques ont imputée au PKK.

Les responsables américains reconnaissent qu’Erdogan a pris une position unique, et souvent bénéfique, parmi les pays de l’OTAN en ce qui concerne la guerre de la Russie en Ukraine, fournissant des drones et d’autres équipements militaires à l’Ukraine tout en servant d’intermédiaire entre l’OTAN et le président russe Vladimir Poutine, aidant à négocier un accord crucial d’exportation de céréales.

Dans le même temps, la Turquie a approfondi ses liens économiques avec la Russie malgré les séries successives de sanctions occidentales. Et tandis que la réticence d’Erdogan à ratifier la candidature de la Finlande et de la Suède à l’OTAN peut être principalement liée à des préoccupations nationales, les responsables occidentaux notent que le retard ne sert que Poutine, qui se plaint depuis longtemps de l’empiétement de l’OTAN.

Billstrom a noté que son gouvernement ne peut pas faire grand-chose pour tenter d’ouvrir la voie à l’adhésion à l’OTAN.

« Il est nécessaire de prendre en compte le fait que la Suède a un système judiciaire indépendant et que le gouvernement ne pourra pas faire des choses qui sortent de ces limites », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la Turquie devait respecter ses propres engagements, par exemple en améliorant la coordination dans le suivi des individus qui commettent des crimes en Suède puis fuient vers la Turquie.

Soner Cagaptay, un spécialiste de la Turquie au Washington Institute for Near East Policy, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Erdogan donne son consentement peu de temps avant les élections, maximisant le gain politique des mesures de conciliation de la Finlande et de la Suède comme “une justification complète de la position de la Turquie”.

Cagaptay a déclaré que si les responsables américains souhaitaient peut-être rester en dehors du débat Suède-Finlande-Turquie, ils pourraient devoir intervenir pour aider à conclure l’accord.

“C’est une question de savoir qui va cligner des yeux en premier”, a-t-il déclaré. “Alors que [President] Biden dit qu’il ne va rien faire, je pense que cela nécessitera une intervention de dernière minute de la Maison Blanche.