La Turquie pourrait « se séparer de l’UE » – Erdogan — RT World News

Le président turc a critiqué un récent rapport du Parlement européen accusant son pays d’abandonner les « valeurs » du bloc.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti qu’Ankara pourrait abandonner son long processus d’adhésion à l’UE en réponse à un rapport de Bruxelles condamnant l’adhésion de son pays à l’UE. « une spirale descendante en termes de droits de l’homme ».

« L’UE tente de se séparer de la Turquie » Erdogan a déclaré aux journalistes samedi, ajoutant : « Nous évaluerons ces évolutions et, si nécessaire, nous pourrons nous séparer de l’UE. »

Plus tôt cette semaine, le Parlement européen a voté en faveur de l’adoption d’un rapport censurant la Turquie pour ses mesures de restriction « les libertés fondamentales, les droits de l’homme et les libertés civiles, ainsi que par ses actions contraires au droit international et aux relations de bon voisinage ».

Le rapport cite comme exemples de persécution présumée de la communauté LGBTQ par la Turquie, ses conflits territoriaux avec la Grèce et son refus de sanctionner ou de condamner Moscou à propos du conflit en Ukraine. « l’écart croissant entre la Turquie et l’UE en matière de valeurs et de normes. »















En conclusion, il recommande que l’adhésion de la Turquie au bloc soit suspendue jusqu’à ce que ces questions, et d’autres, soient résolues. En attendant, le rapport suggère qu’Ankara se voie proposer « un accord d’association modernisé » à la place d’une voie d’adhésion.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que le rapport contenait des allégations infondées et a pris « un superficiel et non visionnaire » approche des relations du pays avec l’UE.

La Turquie a demandé son adhésion à l’UE en 1987 et a été reconnue comme candidate en 1999. Les négociations d’adhésion ont débuté en 2005, mais les progrès ont été lents et aucune négociation n’a eu lieu depuis 2016. Les responsables de l’UE ont depuis condamné Erdogan pour des violations présumées des droits de l’homme, et le Le Parlement européen a publié plusieurs rapports avertissant qu’Erdogan risquait de faire dérailler la candidature d’Ankara.

Après qu’un rapport de 2017 ait déclaré que les réformes constitutionnelles renforçant ses pouvoirs pourraient aller à l’encontre du droit de l’UE, Erdogan a rejeté l’avertissement. « Vous pouvez rédiger autant de rapports que vous le souhaitez » dit-il à l’époque. « Nous ne reconnaissons pas vos rapports. Nous ne les reconnaîtrons pas non plus à l’avenir.

Ces derniers mois, le chancelier autrichien Karl Nehammer, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et le porte-parole de la Commission européenne Peter Stano ont tous déclaré qu’il était peu probable que la Turquie soit acceptée dans l’UE dans un avenir proche.

En juillet, le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a appelé la Turquie à accepter que l’adhésion à part entière ne lui soit probablement jamais proposée. « Appeler un chat un chat, personne ne veut voir la Turquie en Europe. Je fais référence aux Européens. » a déclaré Peskov.