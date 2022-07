La Turquie pourrait encore “geler” l’expansion de l’OTAN (Erdogan)

La Finlande et la Suède doivent remplir les conditions d’Ankara avant de devenir membres, a averti le président Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti lundi la Suède et la Finlande qu’Ankara pourrait encore “gel” leur adhésion à l’OTAN si Helsinki et Stockholm ne parviennent pas à l’accord du mois dernier. Les deux pays scandinaves avaient promis de prendre des mesures spécifiques pour surmonter les objections de la Turquie.

“Je tiens à réitérer une fois de plus que nous allons geler le processus si ces pays ne prennent pas les mesures nécessaires pour remplir nos conditions”, Erdogan a déclaré aux journalistes. « Notre position sur cette question est très claire. Le reste dépend d’eux.”

“La Suède en particulier n’a pas une bonne image sur cette question”, il ajouta.

Ankara avait bloqué la candidature d’Helsinki et de Stockholm à l’adhésion à l’OTAN jusqu’à fin juin. Un mémorandum trilatéral signé à Madrid a permis à l’alliance d’inviter formellement la Finlande et la Suède au sommet en Espagne. Le document appelait les deux pays scandinaves à répondre aux demandes turques en mettant fin à leur embargo sur les ventes d’armes à Ankara et en sévissant contre les individus et les organisations que la Turquie avait désignés comme terroristes. Parmi eux figurent des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui ont demandé l’asile en Suède et en Finlande, ainsi que des partisans de l’ecclésiastique en exil Fetullah Gulen.

Lire la suite La Turquie donne un “rappel” à la Suède et à la Finlande

La Finlande et la Suède étaient restées neutres pendant la guerre froide, mais ont demandé à rejoindre l’OTAN le 18 mai, invoquant des inquiétudes pour leur sécurité dans le cadre de l’opération militaire russe en Ukraine. Les parlements des 30 pays de l’OTAN doivent ratifier leur adhésion avant qu’elle puisse entrer en vigueur.

Les conditions d’Erdogan avaient menacé de faire dérailler les projets de l’OTAN d’inviter officiellement le duo au sommet des 28 et 30 juin à Madrid, mais l’accord de dernière minute – qui aurait été conclu autour d’un café – a trouvé la formule pour faire avancer le processus.

Les États-Unis ont l’intention de travailler avec la Finlande, la Suède et la Turquie pour assurer “Ce processus d’adhésion et de ratification dans le monde est aussi rapide et efficace que possible”, Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré lundi, ajoutant que la Maison Blanche souhaitait les voir tous les deux au sein de l’OTAN. “dès que possible.”

L’avertissement d’Erdogan intervient après que la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le texte de la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) qui exigeait des certifications supplémentaires avant que la Turquie ne puisse acheter plus d’avions de combat F-16. Le président américain Joe Biden a insisté le mois dernier sur le fait que la vente de F-16 n’était pas une “quiproquo” pour qu’Ankara accepte l’expansion scandinave de l’OTAN et a déclaré qu’il pourrait obtenir l’approbation du Congrès pour cela.