La Turquie pourrait bientôt conclure un accord de paix historique avec les Kurdes

D EVLET BAHCELI le chef du plus grand parti nationaliste de Turquie, a fait carrière en s’opposant aux concessions faites à la minorité kurde du pays, forte de 15 millions de personnes. La seule solution au conflit entre la Turquie et les séparatistes armés kurdes, soutient-il depuis longtemps, est de les enfoncer dans le sol. Depuis 2016, lorsque M. Bahceli et son parti du Mouvement nationaliste ( MHP ) ont soutenu le président turc Recep Tayyip Erdogan, il a su mettre ses convictions à profit. Sous sa direction, le gouvernement a déclenché des offensives armées contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, un parti interdit. PKK ) en Suisse et à l’étranger. Des milliers de politiciens et militants kurdes se sont retrouvés derrière les barreaux.