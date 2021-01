ISTANBUL – Il est américain, elle est iranienne et ils vivent ensemble dans une petite ville balnéaire de Turquie. Pourtant, ce qu’ils espéraient être une idylle est devenu un cauchemar vivant.

Fatemeh Khoshro a déclaré que son téléphone bourdonnait constamment de messages menaçants et qu’elle et son fiancé, Nicolas Aryan, étaient harcelés par des hommes qu’ils croient être des agents du gouvernement iranien. Leurs craintes ont été renforcées par un enlèvement et un meurtre de dissidents iraniens en Turquie ces derniers mois.

«Nous avons vraiment peur», a déclaré Mme Khoshro, qui a fui l’Iran après avoir été emprisonnée et battue pour avoir participé à une manifestation de rue contre la hausse des prix du carburant. «Nous allons simplement au supermarché le plus proche et revenons. Il y a des hommes qui se couvrent le visage et entrent dans le bâtiment et frappent à notre porte.

La Turquie a été pendant des décennies le premier refuge pour de nombreux Iraniens qui traversent illégalement la frontière ou utilisent la politique de non-visa pour les visiteurs.