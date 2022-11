La Turquie n’est pas prête à approuver la candidature de la Suède à l’OTAN

Ankara exige toujours que Stockholm extrade les suspects qu’elle considère comme des terroristes, a déclaré un responsable turc

La Turquie n’est toujours pas prête à lever son veto et à approuver la candidature de la Suède à l’OTAN, a déclaré lundi un porte-parole du parti AK, Omer Celik. Les promesses faites par Stockholm concernant les inquiétudes d’Ankara concernant l’octroi de l’asile à des suspects qu’elle considère comme des terroristes ne suffisent pas, a-t-il ajouté.



“Ces déclarations de la Suède sont bonnes, mais pas suffisantes tant qu’elles ne sont pas mises en œuvre”, Celik a déclaré, selon Bloomberg. “Nous attendons qu’il prenne vie.”

La Turquie a bloqué le processus d’approbation des demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, qui ont été déposées en mai. Les deux nations ont cherché à rejoindre le bloc militaire après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine. Ankara avait précédemment averti qu’il pourrait bloquer les offres, car il accusait les deux pays d’abriter des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes qu’il considère comme des organisations terroristes.

Début octobre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que son pays était prêt à soutenir la candidature de la Finlande, ajoutant que “La Finlande n’est pas un pays où les terroristes errent librement.”

Il y a une semaine, Reuters a rapporté que la Suède avait informé la Turquie qu’elle était prête à travailler avec Ankara sur l’extradition des suspects terroristes et a déclaré qu’elle avait pris des mesures supplémentaires contre les militants kurdes. Stockholm aurait également déclaré qu’il restait “pleinement engagé dans la mise en œuvre » du mémorandum signé par la Suède, la Finlande et la Turquie en juin.

Mardi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que son pays avait “le plein respect du fait que chaque pays de l’alliance prend ses propres décisions”, ajoutant qu’il avait récemment parlé à Erdogan par téléphone et les deux “a convenu que je viendrais à Ankara et je communiquerai la date exacte lorsqu’elle sera officiellement confirmée.”

Le Premier ministre devrait se rendre en Turquie à un moment donné la semaine prochaine. Ces déclarations précèdent également la visite du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en Turquie cette semaine. Le 20 octobre, il a dit qu’il était “confiant que tous les Alliés ratifieront le protocole d’adhésion”, ouvrant la voie à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

Stoltenberg a ajouté que Stockholm n’avait plus aucune restriction sur les exportations d’armes vers la Turquie et avait également établi un mécanisme de coopération dans les domaines du partage de renseignements et de la lutte contre le terrorisme international.

Jusqu’à présent, seuls deux membres de l’OTAN n’ont pas ratifié les protocoles d’adhésion de la Finlande et de la Suède : la Turquie et la Hongrie. Selon Stoltenberg, au parlement hongrois, la ratification est à l’ordre du jour « cet automne ».