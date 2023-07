La Turquie ne rejoindra pas l’UE en 2024 – officiel – RT World News

Le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a déclaré au média russe Izvestiya que le processus prendrait « des années ».

Il n’y a aucune chance que la Turquie devienne membre de l’UE l’année prochaine, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano. Ankara a récemment accepté de débloquer la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN, le président Recep Tayyip Erdogan affirmant que Bruxelles devrait « ouvrir la voie» à l’adhésion de son pays à l’UE en retour.

Mercredi, le média russe Izvestiya a cité Stano disant que le «le processus d’adhésion à l’UE prend des années, pas des heures,” Interrogé sur l’admission de Türkiye dans le bloc. Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, Bruxelles n’envisage même pas d’accorder à Ankara le statut d’exemption de visa.

Pour que cela se produise, Türkiye devrait rencontrer «tous les critères nécessaires, parmi lesquels les droits de l’homme et les libertés politiques, » a souligné Stano.

S’adressant à la chaîne de télévision A-Haber ce week-end, le vice-président turc Cevdet Yilmaz a déclaré qu’Ankara «déployer des efforts plus actifs sur les questions concernant l’union douanière [with the EU] et le régime de voyage sans visa.”















Lundi dernier, le président Erdogan a accepté de donner son feu vert à la candidature de la Suède à l’OTAN après s’y être opposé pendant plus d’un an. Ankara avait usé de son droit de veto, exigeant que Stockholm fasse davantage pour réprimer les pro-kurdes »organisations terroristes» qui se sont réfugiés en Suède.

Plus tôt dans la journée, le chef de l’Etat turc avait lié le déblocage de la candidature suédoise à l’OTAN aux progrès de l’adhésion de la Turquie à l’UE.

« La Turquie attend à la porte de l’Union européenne depuis plus de 50 ans maintenant, et presque tous les pays membres de l’OTAN sont désormais membres de l’Union européenne,», a déclaré Erdogan.

Il a appelé Bruxelles à «ouvrir la voie à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne,« ajoutant qu’Ankara serait à son tour »ouvrir la voie à la Suède» dans le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a nié tout lien entre l’expansion du bloc et l’adhésion de la Turquie à l’UE.

Ailleurs, commentant les espoirs européens d’Erdogan, le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov a conseillé au président turc de ne pas porter «verres teintés de rose.”

« Personne ne veut voir Türkiye en Europe. Je parle des Européens,», a déclaré le responsable du Kremlin.

La Turquie a demandé son adhésion à l’UE en 1987 et a été reconnue comme candidate 12 ans plus tard. Bien que les négociations d’adhésion aient commencé en 2005, les progrès ont été lents, le processus étant effectivement gelé depuis 2016.