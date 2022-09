La Turquie ne doit aucune explication à l’UE – Erdogan

Ankara ne rendra pas compte des pourparlers qu’elle a tenus lors du récent sommet de l’OCS, a déclaré le président turc

La Turquie n’a aucune obligation de rendre compte à l’Union européenne après sa participation au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a déclaré lundi le président Recep Tayyip Erdogan. Plus tôt, le dirigeant turc a révélé qu’Ankara cherchait à rejoindre le bloc, qui comprend la Russie et la Chine.

S’adressant au média PBS, Erdogan a été invité à commenter la candidature d’Ankara à rejoindre l’organisation, étant donné que ses membres, la Chine, la Russie et l’Iran, sont accusés de professer des valeurs qui diffèrent apparemment de celles adoptées par l’OTAN et l’Occident.

Le dirigeant turc a déclaré qu’il ne voulait pas choisir entre l’Est et l’Ouest, bien qu’il se soit plaint que l’UE ait jusqu’à présent refusé d’admettre Ankara dans le bloc.

“L’Union européenne nous a tenus à l’écart pendant 52 ans, elle ne nous a pas laissé approcher, puis ils ont dit : « Pourquoi a-t-il parlé avec tel ou tel pays ?», a-t-il déclaré, faisant référence au fait que la Turquie cherche à rejoindre le bloc depuis des décennies sans succès.

Depuis 2016, les négociations sur cette question sont au point mort, l’UE accusant Ankara de violations des droits de l’homme et de déficits de l’État de droit. La Turquie a nié ces allégations.

“Pendant que nous sommes engagés dans ces négociations, nous n’allons pas rendre compte à l’Union européenne à ce stade», a réitéré Erdogan, ajoutant qu’Ankara est disposée à tenir des pourparlers avec tous les pays du monde.

Le président turc a noté qu’il était prêt à parler à de nombreux dirigeants, dont le dirigeant chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine – alors même que Moscou mène son opération militaire en Ukraine.

Lors du sommet de l’OCS à Samarcande, en Ouzbékistan, samedi, Erdogan a déclaré que la Turquie cherchait à rejoindre le bloc. En marge du sommet, il a également rencontré Poutine, qui a signalé que Moscou était prêt »augmenter considérablement l’approvisionnement de la Turquie dans toutes les directions qui présentent un intérêt [to the country].”

Les deux parties ont spécifiquement convenu que 25% des paiements pour les livraisons de gaz naturel de la Russie à la Turquie seront payés en roubles russes.

L’OCS est une alliance d’intégration économique et de renforcement de la confiance qui a été fondée en 2001 et est aujourd’hui le plus grand bloc régional du monde. Actuellement, l’OCS comprend la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Inde, le Pakistan et, plus récemment, l’Iran. La Turquie, avec un certain nombre d’autres pays, est reconnue comme un “partenaire de dialogue” spécial du groupe.