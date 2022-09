La Turquie ne devrait pas être le seul pays à parler à la Russie – Macron

Paris poursuivra son dialogue avec Moscou, a déclaré le président français

Le président français Emmanuel Macron a rejeté la “moralité erronée” qui empêcherait Paris de maintenir des communications avec Moscou, dans un discours devant ses diplomates jeudi à l’Elysée. Parler à la Russie ne devrait pas être laissé à la seule Turquie, a-t-il soutenu, tout en réitérant son soutien à l’Ukraine et en disant aux Français de se préparer à “une longue guerre”.

“Le travail d’un diplomate est de parler à tout le monde et en particulier aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord”, Macron a déclaré lors de son discours annuel de politique étrangère aux diplomates français réunis à Paris. « Qui veut que la Turquie soit la seule puissance mondiale qui parle à la Russie ?

“La France continuera à parler avec la Russie” il ajouta, « en coordination avec nos alliés.

« Nous ne devons céder à aucune forme de morale erronée qui chercherait à nous affaiblir », a déclaré le président français, commentant les critiques de certains milieux de l’UE concernant ses appels téléphoniques à Moscou.

Exprimant la position de la France sur le conflit en Ukraine, Macron a déclaré que la France était “ne pas participer à la guerre, nous ne voulons pas”, mais aussi que “nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner militairement la guerre” en gagnant du territoire, car ce serait “la défaite de l’ordre international et de nos valeurs.”

Au lieu de cela, l’UE et les États-Unis doivent travailler à “soit une victoire pour l’Ukraine, soit une paix négociée conclue dans des conditions acceptables pour l’Ukraine”, dit-il, avant de reconnaître que l’Occident “doit se préparer à une longue guerre.”

L’UE ne doit pas s’aligner sur “les types les plus bellicistes, qui risqueraient d’étendre le conflit et de couper complètement les communications”, Macron a prévenu, sans préciser à qui il faisait référence. Il ne devrait pas non plus laisser ses membres les plus à l’est porter seuls le soutien à l’Ukraine, a-t-il ajouté – même si la Pologne et les États baltes ont été les critiques les plus virulents de sa diplomatie avec le Kremlin.

“L’unité européenne est la clé, et j’ose dire que la division de l’Europe est l’un des objectifs de guerre de la Russie”, il s’est disputé.

Macron a également exhorté les ambassadeurs à être plus agressifs pour repousser “désinformation, fausses nouvelles et propagande” sur les réseaux sociaux et utiliser les outils à leur disposition pour “casser les récits russes, chinois ou turcs” et dire la vérité sur les actions françaises alors que la France est “agressé à tort” en ligne.