La Turquie n’attend rien de l’UE – Erdogan — RT World News

Ankara a tenu toutes ses promesses, tandis que Bruxelles n’a pas rendu la pareille, affirme le dirigeant turc

La Turquie n’attend plus rien de Bruxelles, après avoir attendu des décennies pour devenir membre de l’UE, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan.

« Nous avons tenu toutes les promesses que nous avions faites à l’UE, mais eux n’ont tenu presque aucune des leurs. » » a déclaré le dirigeant turc dans un discours devant le Parlement, réuni dimanche après les vacances d’été.

Ankara « n’attend plus rien de l’Union européenne, qui nous fait attendre à sa porte depuis 60 ans » il a insisté.

Ceux de Bruxelles le feront « corriger leurs erreurs » s’ils abandonnent leur « injuste » approche à l’égard de la Turquie, notamment en ce qui concerne la délivrance de visas aux ressortissants turcs, a déclaré le président.

« S'ils ne le font pas, ils perdront complètement le droit d'attendre quoi que ce soit de nous. » il a prévenu.















La Turquie s’est plainte ces derniers mois du fait qu’un nombre croissant de ses citoyens voient leur demande de visa Schengen rejetée, bien que l’UE ait nié avoir créé des obstacles supplémentaires pour les Turcs. Dans son discours, Erdogan a déclaré que les refus de visa étaient « des sanctions secrètes contre nous » par Bruxelles.

La Turquie, dont la majeure partie du territoire est située en Asie, aspire à devenir membre de l’UE depuis des décennies. Elle a officiellement demandé son adhésion en 1987 et a été reconnue comme candidate en 1999. Les négociations d’adhésion ont débuté en 2005, mais ont été lentes et interrompues en 2016. Bruxelles a été de plus en plus critique à l’égard d’Ankara ces dernières années, accusant Erdogan de tentatives de consolider le pouvoir d’une manière qui serait contraire aux lois de l’UE.

Plus tôt ce mois-ci, le Parlement européen a approuvé un rapport condamnant la Turquie pour avoir réduit ses émissions. « les libertés fondamentales, les droits de l’homme et les libertés civiles, ainsi que par ses actions contraires au droit international et aux relations de bon voisinage ».

Erdogan a réagi au journal en avertissant que la Turquie pourrait décider de « se séparer de l’UE » en raison d’un tel traitement.