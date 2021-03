La Turquie mine-t-elle l’accord de Washington?

Dans un accord négocié au cours des derniers mois de la présidence de Donald Trump, le Kosovo et Israël ont convenu d’établir des relations diplomatiques dans le cadre du soi-disant «accord de Washington». Cela constituait une composante modeste mais significative d’un accord plus large négocié par les États-Unis et conçu pour améliorer les relations économiques bilatérales entre le Kosovo et la Serbie à l’appui des efforts plus larges de l’UE pour résoudre le différend Kosovo-Serbie.

Le Kosovo et la Serbie se seraient engagés dans l’accord de Washington à créer des ambassades à Jérusalem. Pour le Kosovo, il s’agirait d’une installation complètement nouvelle, tandis que la Serbie devrait finalement déplacer son ambassade existante dans la capitale d’Israël à partir de son site actuel à Tel Aviv.

Le lien avec l’élection présidentielle américaine 2020

Bien que beaucoup considèrent les dispositions de l’ambassade de Jérusalem comme une composante de l’échec de la campagne de réélection de Trump en 2020, l’administration du président Joe Biden a indiqué début février qu’elle soutenait pleinement l’accord Kosovo-Serbie conclu en 2020 et a également exprimé son soutien à le cadre des «Accords d’Abraham», qui a considérablement élargi l’interaction diplomatique d’Israël avec plusieurs pays musulmans clés, dont beaucoup se trouvent dans le golfe Persique.

La cérémonie officielle marquant le début des relations diplomatiques entre le Kosovo et Israël a eu lieu pratiquement le 1er février avec la participation d’un haut responsable américain, et les représentants diplomatiques du Kosovo sont arrivés en Israël depuis lors pour établir une présence physique.

Ankara réagit

Presque immédiatement après l’établissement de relations diplomatiques entre le Kosovo et Israël, le ministère turc des Affaires étrangères a publié une déclaration hostile affirmant que les actions du Kosovo liées à l’établissement d’une ambassade à Jérusalem violeraient le droit international ainsi que certaines résolutions de l’ONU. La Turquie a également estimé que les actions du Kosovo «avaient nui aux perspectives de mise en œuvre d’une solution à deux États».

Des rumeurs ont également circulé au début du mois de février selon lesquelles le président turc Recep Tayyip Erdogan avait proféré des menaces non spécifiées contre le Kosovo, qui à l’époque était au milieu d’une campagne électorale anticipée, sans plus de détails.

Erdogan aurait déclaré: «Je pense qu’il serait bénéfique d’éviter une telle initiative qui causerait de graves dommages au Kosovo.» Pour la plupart des observateurs, cette déclaration formulée de manière diplomatique n’est pas tout à fait qualifiée de menace, laissant l’auditeur à spéculer. Une possibilité est que la Turquie utilise son influence pour empêcher les politiciens de la minorité turque du Kosovo et d’autres de rejoindre tout nouveau gouvernement de coalition qui pourrait émerger ou éventuellement exiger que l’engagement de l’ambassade de Jérusalem soit annulé.

Malheureusement, Erdogan – qui, à la suite de relations de plus en plus tendues avec l’État d’Israël au cours des douze dernières années, a aligné la Turquie sur des groupes terroristes tels que le Hamas dans la bande de Gaza et a mené des opérations militaires contre les alliés kurdes d’Israël en Irak et Syrie – n’a pas attendu la formation d’un nouveau gouvernement à Pristina.

Le 1er mars, le chef du plus grand parti kosovar après les élections du 14 février, Albin Kurti du parti Vetevendosje (autodétermination) – qui avait auparavant exercé un bref mandat en tant que Premier ministre en 2020 – s’est entretenu avec l’ambassadeur de Turquie. Une déclaration après la réunion a révélé que la question de Jérusalem était à l’ordre du jour, notant: «L’endroit où l’ambassade sera située doit être envisagé après vérification de la documentation du gouvernement sortant.»

D’autres facteurs seront également en jeu. Miroslav Lajcak, envoyé spécial désigné de l’UE, s’est rendu à Pristina et à Belgrade du 1er au 4 mars. L’objectif principal de son voyage était d’accélérer la reprise du dialogue Kosovo-Serbie parrainé par l’UE, quelque peu endommagé lorsque Washington est intervenu de manière agressive en 2020 pour aider à promouvoir des liens économiques plus solides entre les deux pays.

À l’instar des Turcs, Lajcak n’a pas attendu la formation d’un nouveau gouvernement à Pristina, et l’aimant d’une éventuelle adhésion à l’UE garantit que tout fonctionnaire de l’UE a un accès quasi immédiat aux hautes structures de gouvernement du Kosovo.

L’UE avait exprimé ses regrets lorsque l’annonce du plan de l’ambassade du Kosovo à Jérusalem était devenue publique, mais on ne sait pas à quel point Lajcak a fait pression sur les Kosovars sur cette question, alignant ironiquement les positions de l’UE et de la Turquie et s’opposant à Washington.