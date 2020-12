Le ministre turc de la Santé a confirmé que les autorités avaient mis en quarantaine des milliers de passagers aériens arrivés du Royaume-Uni le 14 décembre et après, car une nouvelle souche Covid voit la Grande-Bretagne de plus en plus isolée.

Dans un tweet mardi matin, le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré que 4 603 personnes avaient été identifiées comme entrant dans le pays en provenance du Royaume-Uni depuis le 14 décembre et devaient s’isoler.

«Au 14 décembre, tous les passagers arrivant d’Angleterre ont été identifiés. Les informations de 4 603 passagers ont été transférées vers le système et ils ont été isolés dans leurs résidences et hôtels ». Koca a écrit.

«Les tests PCR de ces passagers sont réalisés sous la coordination de notre Direction Générale de la Santé Publique,» il ajouta.

La décision d’isoler toutes les personnes entrant en Turquie depuis le Royaume-Uni intervient après que les autorités ont décidé de suspendre tous les vols en provenance de Grande-Bretagne à compter du 20 décembre.

Koca a déclaré que les 335 personnes arrivées dans le pays la veille de l’entrée en vigueur de l’interdiction de voyager avaient été testées pour Covid-19. Même ceux qui ont été testés négatifs devraient s’isoler et seront testés à nouveau après sept jours.

Aussi sur rt.com Le Royaume-Uni explore l’application « numérique » du passeport de la liberté prouvant le statut négatif de Covid-19 pour le droit de visiter les lieux publics

La décision de la Turquie de mettre en quarantaine plus de 4 600 passagers aériens intervient alors que les pays du monde entier ferment leurs frontières aux Britanniques.

Une nouvelle souche de Covid-19, identifiée au Royaume-Uni, serait 70% plus contagieuse et aurait été liée à une flambée des cas en Grande-Bretagne.

La crainte que la souche virale, présente au Royaume-Uni depuis septembre, puisse atteindre d’autres pays a vu la communauté internationale introduire des interdictions de voyager généralisées aux Britanniques.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!