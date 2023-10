La Turquie mène des frappes aériennes dans le nord de l’Irak après l’attentat suicide d’Ankara | Nouvelles du monde

La Turquie a mené une frappe aérienne dans le nord de l’Irak après un attentat suicide dans la capitale Ankara, a annoncé son ministère de la Défense.

La frappe aérienne a détruit 20 cibles appartenant au groupe militant kurde PKK, qui a revendiqué la responsabilité de l’attentat.

Plus tôt dimanche, deux policiers ont été blessés lors d’une attaque à Ankaraquelques heures avant la réouverture prévue du Parlement après trois mois de vacances d’été.

Deux terroristes ont perpétré l’attaque, a déclaré le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. L’un est mort dans l’explosion et l’autre a été tué dans une fusillade avec la police.

Dans une déclaration sur X, anciennement Twitter, un porte-parole du gouvernement turc a déclaré : « Des opérations aériennes ont été menées contre des cibles terroristes dans les régions de Metina, Hakurk, Kandil et Gara, au nord de l’Irak, à 21 heures le 1er octobre, et contre l’organisation terroriste séparatiste. (BTO).

« Au total, 20 cibles, constituées de grottes, de bunkers et d’entrepôts utilisés et considérés comme contenant les terroristes responsables, ont été détruites.

« De nombreux terroristes ont été neutralisés en utilisant le maximum de munitions nationales et nationales dans les opérations menées.

« Les forces armées turques, venant du cœur de notre noble nation, poursuivront la lutte contre le terrorisme avec détermination et détermination pour la survie et la sécurité de notre patrie et de notre nation, comme par le passé, jusqu’à ce qu’il ne reste plus un seul terroriste. «

Ils ont ajouté que des mesures avaient été prises pour ne pas blesser les civils lors de l’attaque.

Le porte-parole du président Recep Tayipp Erdogan a ajouté : « Avec ces opérations, l’organisation terroriste a subi un nouveau coup dur. Comme notre président… l’a clairement souligné, les ennemis de la Turquie sentiront soudain le souffle des forces de sécurité de notre État sur leur cou. nuit.

« Dans un processus où la lutte contre le terrorisme est si sensible, efficace et réussie, il est d’une grande importance que le public national et international soit vigilant face aux activités de désinformation, en particulier celles tentées par l’organisation terroriste. »

Turquie : un suspect tué après un attentat à la bombe



En Turquie, le ministre de la Justice Yilmaz Tunc a déclaré qu’une enquête avait été ouverte sur « l’attaque terroriste ».

« Ces attaques n’entraveront en aucun cas la lutte de la Turquie contre le terrorisme », a-t-il écrit sur X.

« Notre lutte contre le terrorisme se poursuivra avec plus de détermination. »

Cet attentat, le premier à frapper Ankara depuis plusieurs années, survient près d’un an après que six personnes ont été tuées et 81 blessées dans une explosion dans une rue piétonne très fréquentée du centre d’Istanbul en novembre de l’année dernière.