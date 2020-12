Ankara a condamné la saisie d’un navire turc en Méditerranée par les forces de l’est de la Libye, promettant une réponse ferme à l’interception et demandant que le navire soit autorisé à poursuivre son voyage.

«Cibler les intérêts turcs en Libye aura de graves conséquences, et ces éléments (qui ciblent les intérêts turcs) seront considérés comme des cibles légitimes», a déclaré mardi le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère «Fermement condamné» le déménagement, en insistant sur le fait que le navire devrait être autorisé à reprendre son voyage prévu « immédiatement, » et ajoutant que le navire avait été condamné à une amende et que l’équipage avait été arrêté.

Le cargo battant pavillon jamaïcain « Mabruka » a été remorqué jusqu’au port de Ras al-Hilal, à l’est de Benghazi, après avoir été intercepté lundi par l’Armée nationale libyenne (ANL) alors qu’il se dirigeait vers le port de Misrata, dans l’ouest de la Libye.

Des images publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des soldats de l’ANL interceptant le navire, qui aurait été saisi par crainte de transporter des armes dans l’ouest de la Libye.

Des images publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des soldats de l'ANL interceptant le navire, qui aurait été saisi par crainte de transporter des armes dans l'ouest de la Libye.

Le porte-parole de l’ANL, Ahmed Al-Mismari, a déclaré que l’équipage du navire comprenait neuf ressortissants turcs, sept Indiens et un Azerbaïdjanais. Il a affirmé que le navire était « Faisant l’objet d’une enquête pour ses violations des lois et règlements maritimes » après avoir pénétré dans une zone réglementée.

La Turquie est un partisan étranger clé du gouvernement intérimaire d’accord national (GNA) de la Libye dans l’ouest du pays, qui combat depuis longtemps l’ANL, soutenue par l’Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis. Mardi Al-Mismari accusé La Turquie d’armer le GNA avec des mercenaires et des armes, entre autres fournitures.

En octobre, l’ANL et le GNA ont convenu d’un cessez-le-feu et ont depuis été encouragés par l’ONU à engager des pourparlers afin que des élections puissent avoir lieu l’année prochaine dans le but de mettre fin au conflit.

