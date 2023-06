La Turquie maintiendra le blocage de l’adhésion de la Suède à l’OTAN – Bloomberg – RT World News

Ankara pense que Stockholm doit faire plus pour répondre à ses préoccupations, a déclaré le média

Il est peu probable que la Turquie signale qu’elle est prête à accepter l’adhésion de la Suède à l’OTAN lors d’une prochaine réunion de responsables de la Turquie, de la Suède et de la Finlande plus tard cette semaine, a rapporté Bloomberg mardi, citant des sources. Ankara estime que Stockholm doit faire plus pour se conformer à ses conditions avant le sommet du bloc en juillet, selon le média.

Des représentants des trois nations se réuniront mercredi dans la capitale turque pour discuter de la candidature suédoise à l’OTAN.

L’été dernier, les deux pays nordiques ont convenu de répondre aux préoccupations d’Ankara en échange du consentement de Türkiye à leur adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis.

La Turquie a approuvé la candidature de la Finlande en mars mais estime que la Suède n’a pas encore fait assez pour résoudre les problèmes de sécurité bilatéraux. Ankara souhaite en particulier que Stockholm applique pleinement sa loi antiterroriste récemment adoptée, entrée en vigueur le 1er juin, ont déclaré à Bloomberg des sources proches du dossier.















La Suède soutient que l’adoption de la loi était suffisante pour remplir ses obligations en vertu de l’accord de l’année dernière avec la Turquie, selon le média. Lundi, le gouvernement suédois a annoncé qu’il extraderait un homme soupçonné de soutenir le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) vers la Turquie. Ankara considère le PKK comme un groupe terroriste.

La semaine dernière, les procureurs suédois ont déposé des accusations de financement du terrorisme contre un autre suspect, qui aurait cherché à extorquer de l’argent au nom du PKK. Selon Bloomberg, les responsables turcs n’ont pas répondu à la demande de commentaires du média sur les obligations de la Suède.















D’autres pays de l’OTAN exhortent Ankara à approuver la candidature de la Suède avant le sommet du bloc militaire prévu le mois prochain. Début juin, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la nation nordique avait rempli tous les critères d’entrée et avait « des étapes concrètes importantes » répondre aux exigences d’Ankara.

Le sommet de l’OTAN se tiendra à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet. Les 31 membres de l’OTAN doivent approuver un pays candidat avant qu’il ne puisse devenir membre. La Turquie et la Hongrie ne l’ont pas encore fait dans le cas de la Suède.

La Suède et la Finlande ont renoncé à leurs positions de neutralité de longue date pour demander à rejoindre le bloc dirigé par les États-Unis à l’été 2022. Cette décision a incité la Turquie à exiger que les deux pays lèvent les embargos sur les armes à Ankara, extradent les terroristes kurdes présumés et limitent le l’activité du PKK à l’intérieur de ses frontières.

Des rassemblements en Suède au début de cette année, dont un qui comportait l’incendie d’un Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, ont incité Ankara à remettre en question les engagements de la Suède à répondre aux demandes turques. Les autorités suédoises ont ensuite interdit aux militants anti-islam de brûler le Coran devant l’ambassade de Turquie le mois suivant.