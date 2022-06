La Turquie lève son opposition à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Turquie a levé son opposition à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, a confirmé mardi le secrétaire général Jens Stoltenberg.

La percée capitale a eu lieu lors d’un sommet des dirigeants à Madrid cette semaine, alors que l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie éclipse l’Europe.

“[W]Nous avons maintenant un accord qui ouvre la voie à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN”, a déclaré Stoltenberg après des pourparlers urgents au plus haut niveau.

La guerre en Ukraine a incité la Suède et la Finlande à abandonner leur statut de pays non alignés de longue date et à demander leur adhésion à l’OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a bloqué cette décision en raison du soutien des pays nordiques au groupe rebelle kurde que la Turquie considère comme des terroristes.

Le président finlandais Sauli Niinistö a déclaré que les dirigeants des trois pays avaient signé un accord conjoint après des entretiens mardi.

La Turquie a déclaré qu’elle avait “obtenu ce qu’elle voulait”, y compris “une coopération totale … ​​dans la lutte contre” les groupes rebelles.

Stoltenberg, s’exprimant à l’ouverture d’un sommet crucial, a déclaré que la réunion tracerait un plan pour l’alliance “dans un monde plus dangereux et imprévisible”.

“Pour pouvoir défendre dans un monde plus dangereux, nous devons investir davantage dans notre défense”, a déclaré Stoltenberg.

L’invasion de Moscou le 24 février a brisé la sécurité européenne et ramené des bombardements de villes et des batailles terrestres sanglantes sur le continent. L’OTAN, qui avait commencé à se concentrer sur le terrorisme et d’autres menaces non étatiques, a dû affronter une fois de plus une Russie adverse.

Des diplomates et des dirigeants de Turquie, de Suède et de Finlande ont précédemment tenu une vague de pourparlers pour tenter de sortir de l’impasse sur l’opposition de la Turquie à l’expansion. Les dirigeants des trois pays se sont rencontrés pendant plus de deux heures aux côtés de Stoltenberg mardi avant l’annonce de l’accord.

Erdogan critique ce qu’il considère comme l’approche laxiste de la Suède et de la Finlande envers des groupes qu’Ankara considère comme des menaces à la sécurité nationale, notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et son extension syrienne. Le soutien américain aux combattants kurdes syriens dans la lutte contre l’Etat islamique fait enrager la Turquie depuis des années.

La Turquie, quant à elle, a exigé que la Finlande et la Suède extradent les individus recherchés et lèvent les restrictions sur les armes imposées après l’incursion militaire de la Turquie en 2019 dans le nord-est de la Syrie.

Sortir de l’impasse permettra aux dirigeants de l’OTAN de se concentrer sur leur problème clé : une Russie de plus en plus imprévisible et agressive.

Stoltenberg a déclaré lundi que les alliés de l’OTAN se mettront d’accord lors du sommet pour augmenter la force de la force de réaction rapide de l’alliance près de huit fois, de 40 000 à 300 000 soldats. Les troupes seront basées dans leur pays d’origine, mais dédiées à des pays spécifiques du flanc oriental de l’OTAN, où l’alliance prévoit de constituer des stocks d’équipements et de munitions.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.