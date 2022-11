La Turquie lance une nouvelle offensive en Syrie ; La Russie appelle à la retenue

MOSCOU (AP) – Le président turc a de nouveau fait allusion à une éventuelle nouvelle offensive terrestre en Syrie contre des militants kurdes mardi, alors même que la Russie a appelé à la retenue et a appelé Ankara à éviter une escalade.

L’envoyé présidentiel russe en Syrie, Alexander Lavrentyev, a déclaré mardi que la Turquie devrait “faire preuve d’une certaine retenue” afin d’empêcher une escalade en Syrie, où les tensions se sont intensifiées ce week-end après que des frappes aériennes turques ont tué et blessé un certain nombre de soldats syriens.

Lavrentyev a exprimé l’espoir qu’« il sera possible de convaincre nos partenaires turcs de s’abstenir d’un usage excessif de la force sur le territoire syrien ».

La Turquie a mené des frappes aériennes sur des cibles présumées de militants kurdes dans le nord de la Syrie et de l’Irak au cours du week-end, en représailles à l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul qu’Ankara impute aux groupes militants. Les groupes ont nié toute implication dans l’attentat.

Les frappes aériennes ont également touché plusieurs positions de l’armée syrienne dans trois provinces le long de la frontière avec la Turquie, et tué et blessé un certain nombre de soldats syriens, ont déclaré des responsables syriens.

“Nous appellerons bien sûr nos collègues turcs à faire preuve d’une certaine retenue afin d’éviter une escalade de la tension, et une escalade de la tension non seulement dans le nord, mais aussi sur l’ensemble du territoire syrien”, a déclaré Lavrentyev. comme l’ont dit les agences de presse d’État russes dans la capitale kazakhe, Astana, avant les pourparlers sur la Syrie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les actions de la Turquie ne se limiteraient pas à des frappes aériennes, suggérant une éventuelle nouvelle incursion – une position qu’il a réitérée mardi.

“Nous avons été au-dessus des terroristes ces derniers jours avec nos avions, notre artillerie et nos drones”, a déclaré Erdogan : “Sachez que dès que possible, nous les extirperons tous avec nos chars et nos soldats.”

Erdogan a poursuivi : « Désormais, il n’y a qu’une seule mesure pour nous. Il n’y a qu’une seule frontière. (Et c’est) la sécurité de notre propre pays, de nos propres citoyens. C’est notre droit le plus légitime d’aller là où cette sécurité est assurée.

La Turquie a lancé trois incursions majeures dans le nord de la Syrie depuis 2016 et contrôle déjà une partie du territoire syrien dans le nord.

Suite aux frappes aériennes de la Turquie, lundi, des militants kurdes présumés en Syrie ont tiré des roquettes à travers la frontière vers la Turquie, tuant au moins deux personnes et en blessant 10 autres, selon des responsables turcs.

Alors que les forces dirigées par les Kurdes en Syrie n’ont pas commenté ni revendiqué la responsabilité des attaques, les Forces démocratiques syriennes ont promis lundi de répondre aux frappes aériennes turques “de manière efficace et efficiente au bon moment et au bon endroit”.

Les avions de combat turcs ont attaqué des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et des Unités de protection du peuple syrien, ou YPG, samedi soir et dimanche. Les responsables turcs ont affirmé que 89 cibles avaient été détruites et que de nombreux militants avaient été tués.

Un groupe de surveillance de la guerre en Syrie a déclaré que 35 personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes au cours du week-end, dont 18 combattants kurdes, 16 soldats du gouvernement syrien et un journaliste local.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que Moscou considérait les préoccupations de sécurité de la Turquie “avec compréhension et respect”, mais exhortait également Ankara à “s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient conduire à une grave déstabilisation de la situation en général”.

“Cela peut revenir comme un boomerang”, a déclaré Peskov.

Mardi également, la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a réitéré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue turque que Berlin se tenait aux côtés de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme, mais a déclaré que la réponse de la Turquie aux attaques devait être “proportionnée” et respectueuse des populations civiles.

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a cependant défendu les actions de la Turquie.

«Ils veulent établir un État terroriste autour de nous, nous ne pouvons pas permettre cela. Il est de notre devoir de protéger nos frontières et notre nation », a-t-il déclaré.

“L’OTAN s’est soulevée parce que quelques bombes sont tombées sur la Pologne”, a déclaré Soylu, se plaignant de ce que de nombreux Turcs considèrent comme une insensibilité occidentale envers les attaques perpétrées contre la Turquie par des militants kurdes. Il faisait référence à une frappe de missile sur des terres agricoles polonaises au début du mois qui a tué deux personnes.

Entre-temps, le ministre turc de la Défense a renouvelé un appel aux États-Unis et aux autres nations pour qu’ils ne soutiennent pas la milice kurde syrienne, YPG, que la Turquie considère comme une extension du PKK.

“Nous exprimons à tous les niveaux que ‘PKK égale YPG’ à tous nos interlocuteurs, en particulier les États-Unis, et exigeons constamment que tout soutien aux terroristes soit coupé”, a déclaré Hulusi Akar devant une commission parlementaire.

Ankara et Washington considèrent tous deux le PKK comme un groupe terroriste, mais sont en désaccord sur le statut des YPG. Sous la bannière des Forces démocratiques syriennes, les YPG se sont alliés aux États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie.

