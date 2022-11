La Turquie lance des frappes aériennes dans le nord de la Syrie

Les frappes aériennes ont eu lieu une semaine après qu’une bombe a secoué une avenue animée au cœur d’Istanbul, tuant six personnes et en blessant plus de 80 autres. Les autorités turques ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ainsi qu’aux groupes kurdes syriens qui lui sont affiliés. Les groupes de militants kurdes ont cependant nié toute implication.