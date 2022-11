La Turquie lance des frappes aériennes dans le nord de la Syrie

BEYROUTH (AP) – La Turquie a lancé samedi des frappes aériennes sur plusieurs villes du nord de la Syrie, ont rapporté les forces kurdes soutenues par les États-Unis.

Les frappes aériennes ont eu lieu une semaine après qu’une bombe a secoué une avenue animée au cœur d’Istanbul, tuant six personnes et en blessant plus de 80 autres. Les autorités turques ont imputé l’attaque au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ainsi qu’aux groupes kurdes syriens qui lui sont affiliés. Les groupes de militants kurdes ont cependant nié toute implication.

Ankara et Washington considèrent tous deux le PKK comme un groupe terroriste, mais ne sont pas d’accord sur le statut des groupes kurdes syriens, qui se sont alliés aux États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie.

Les frappes aériennes visaient Kobani, une ville stratégique près de la frontière turque qu’Ankara avait précédemment tenté de dépasser dans son projet d’établir une “zone de sécurité” le long du nord de la Syrie. Le porte-parole des FDS, Farhad Shami, a ajouté dans un tweet que deux villages fortement peuplés de personnes déplacées étaient sous les bombardements turcs.

Les médias de l’opposition syrienne ont rapporté que les frappes aériennes turques visaient les positions des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes.

Aucune victime n’a été signalée.

En Irak voisin, le consulat général des États-Unis à Erbil a déclaré qu’il surveillait les “rapports crédibles de source ouverte” sur une éventuelle action militaire turque dans le nord de la Syrie et le nord de l’Irak dans les prochains jours.

L’autorité dirigée par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie a déclaré samedi que si la Turquie attaquait, alors les combattants de la région auraient “le droit de résister et de défendre nos régions d’une manière majeure qui entraînera la région dans une longue guerre”.

La Turquie a lancé trois opérations transfrontalières majeures en Syrie depuis 2016 et contrôle déjà certains territoires du nord.

Presse associée, La presse associée