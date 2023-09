La Turquie, la Grèce et la Bulgarie touchées par des crues soudaines mortelles

Au moins 11 personnes sont mortes en Turquie, en Grèce et en Bulgarie lorsque des crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles ont transformé les rivières en torrents, emporté des ponts et inondé des rues, des maisons et des bâtiments publics.

Le ministre grec chargé de la crise climatique et de la protection civile, Vassilis Kikilias, a déclaré après une réunion d’urgence du cabinet : « Il s’agit du phénomène le plus extrême en termes de quantité maximale de pluie sur une période de 24 heures depuis le début des enregistrements dans le pays. »

En Turquie, six vacanciers ont été emportés par un torrent qui a ravagé un camping de la province de Kırklareli, au nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Bulgarie. Deux corps ont été retrouvés mardi soir et deux autres mercredi matin.

Les autorités ont indiqué que plus d’une douzaine de vacanciers se trouvaient sur le site lorsque les inondations ont frappé, emportant plusieurs bungalows. Ils ont déclaré que les recherches des deux vacanciers disparus « se poursuivaient sans interruption ».

Des images de la télévision turque ont montré des sauveteurs transportant une jeune fille et un adulte pour les mettre en sécurité dans des eaux qui atteignaient la taille dans certaines zones. Les pluies ont également endommagé et forcé la fermeture d’une route principale, a rapporté la télévision Habertürk.

Deux personnes ont été tuées à Istanbul. Plusieurs stations de métro ont été fermées et une douzaine de personnes ont été secourues après avoir été bloquées dans une bibliothèque municipale inondée.

La tempête nocturne, qui a suivi un été inhabituellement sec, a inondé les rues et les gares et emporté les voitures et les étals des marchés de la ville.

Les victimes à Istanbul étaient un citoyen guinéen de 32 ans coincé dans un appartement au rez-de-chaussée du quartier de Küçükçekmece et une femme de 57 ans décédée après avoir été emportée. Ailleurs dans la ville, les convives d’un restaurant ont grimpé sur le toit pour échapper à la montée des eaux.

La montée des eaux de crue a touché plus de 1 750 foyers et entreprises de la ville, selon le bureau du gouverneur. Parmi eux, une file de magasins dans le quartier d’Ikitelli, où le déluge a entraîné des véhicules stationnés et de la boue dans les magasins de meubles.

Dans l’est de la Grèce, un homme est mort dans la ville côtière de Volos lorsqu’un mur s’est effondré sur lui, et le corps d’une femme de 87 ans a été découvert mercredi dans la région voisine de Pélion, où quatre autres personnes ont été portées disparues. . Au moins six villages dans et autour de la chaîne de montagnes du Pélion ont subi d’énormes dégâts, ont rapporté les médias locaux.

« Je n’ai jamais vu une chose pareil. Des milliers de magasins et d’immeubles ont été inondés à Volos et personne n’est là pour nous aider », a déclaré à l’Agence France-Presse Vassilis Tsalamouras, un habitant de 58 ans de cette ville du centre de la Grèce.

Les cours d’eau de la région ont débordé et emporté les voitures dans la mer, tandis que des chutes de pierres ont bloqué les routes, un petit pont a été détruit et de nombreuses zones ont subi des coupures d’électricité. Un hôpital et une maison de retraite à Volos ont été inondés et ont dû être évacués.

Selon le service météorologique national, un village du Pélion a enregistré 750,4 mm de précipitations en 24 heures, contre une pluviométrie annuelle moyenne d’environ 400 mm dans la région d’Athènes.

Le météorologue Panagiotis Giannopoulos a déclaré à la chaîne de télévision ERT que « la quantité d’eau tombée en 24 heures est la même que la pluviométrie habituelle pour tout l’automne ».

La police a interdit les déplacements à Volos, dans certains villages du Pélion et sur l’île voisine de Skiathos, où « les avions ne peuvent pas s’approcher de l’aéroport » en raison des inondations, a déclaré à l’AFP Savvas Karagiannis, porte-parole de Fraport, la société allemande qui gère les aéroports régionaux grecs.

Les autorités ont également envoyé plusieurs alertes par téléphone portable aux habitants d’autres régions du centre de la Grèce, des îles Sporades et de l’île d’Eubée, près d’Athènes, les avertissant de limiter leurs déplacements à l’extérieur.

Les inondations en Grèce font suite à une série d’incendies de forêt féroces cet été qui ont tué plus de 20 personnes, dont un énorme incendie qui fait rage depuis le 19 août et qui a détruit des pans entiers du parc national de Dadia, dans la région nord d’Evros.

Classé « méga-incendie », l’incendie, désormais maîtrisé, a détruit 81 000 hectares de terres forestières, protégées par l’agence européenne Natura 2000, soit près de la moitié de la superficie totale brûlée par les incendies de forêt en Grèce depuis le début de l’été.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a imputé les incendies de forêt et les tempêtes à la crise climatique, tout en reconnaissant que son gouvernement de centre-droit « n’a clairement pas géré les choses aussi bien que nous l’aurions souhaité » en réponse aux incendies.

« Je crains que les étés insouciants, tels que nous les avons connus (…) cessent d’exister et qu’à partir de maintenant, les étés à venir soient probablement encore plus difficiles », a déclaré mardi Mitsotakis.

Plus au nord, sur la côte sud de la mer Noire, en Bulgarie, le corps d’un touriste disparu a été retrouvé mercredi, portant à trois le nombre de morts causées par les crues soudaines dans le pays.

Les navires et les drones de la police des frontières recherchaient deux autres personnes toujours portées disparues, tandis que la région subissait des pannes d’électricité et que les autorités avertissaient les gens de ne pas boire l’eau du robinet en raison de la contamination par les eaux de crue.

Des images télévisées ont montré des voitures et des camping-cars emportés vers la mer dans la station balnéaire de Tsarevo, dans le sud du pays, où les autorités ont déclaré l’état d’urgence. La plupart des rivières de la région sont sorties de leur lit et plusieurs ponts ont été détruits.

La ministre du Tourisme, Zaritsa Dinkova, a déclaré qu’environ 4 000 personnes le long de la côte avaient été touchées par la catastrophe. « Il y a un problème de transport des touristes, car il est dangereux de circuler en autocar sur les routes touchées par les inondations », a-t-elle ajouté.

L’Agence France-Presse et Associated Press ont contribué à ce rapport