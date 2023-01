La Turquie juge “absurde” la décision suédoise de ne pas enquêter sur la manifestation kurde

La Turquie a dénoncé mardi comme “absurde” une décision d’un procureur suédois de ne pas ouvrir d’enquête sur une manifestation de Kurdes dans le centre de Stockholm où une effigie du président turc a été accrochée à un lampadaire.

La manifestation de la semaine dernière devant l’hôtel de ville de Stockholm a provoqué une réaction de colère de la part de la Turquie, membre de l’OTAN qui a retardé l’approbation de la demande de la Suède de rejoindre l’alliance militaire jusqu’à ce que le gouvernement suédois réprime les groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour la sécurité. La Turquie a convoqué l’ambassadeur de Suède et annulé une visite du président du parlement suédois en réaction à l’incident.

En Suède, un journal rapporte qu’un procureur a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale sur la pendaison d’une effigie du président Recep Tayyip Erdogan à Stockholm, affirmant qu’aucun acte illégal n’a été commis. Le procureur de district Lucas Eriksson a informé le tabloïd suédois Aftonbladet de la décision.

Mais le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, n’était pas d’accord, affirmant que la manifestation constituait du racisme et des crimes de haine.

LA TURQUIE EXIGE QUE LES ESPOIRS DE L’OTAN « REMETTENT VOS TERRORISTES » AVANT QU’ELLE APPROUVE L’ADHÉSION : RAPPORT

“La décision de ne pas enquêter prise par le parquet (suédois) est extrêmement absurde”, a déclaré Cavusoglu lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre iranien des Affaires étrangères en visite. “Il s’agissait d’un incident raciste qui consiste en des crimes de haine. Par conséquent (la décision de ne pas poursuivre, enquêter) est également contraire au droit universel et constitue un crime au regard du droit international.”

“Si la Suède pense qu’elle nous enchaîne avec ces jeux de mots, j’aimerais dire qu’ils se trompent”, a-t-il déclaré.

Alarmées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Suède et la Finlande ont abandonné leur politique de longue date de non-alignement militaire et ont demandé à rejoindre l’OTAN en mai. Les 30 pays membres doivent accepter d’admettre les deux voisins nordiques dans l’organisation de sécurité.

Le gouvernement turc a pressé la Finlande et la Suède de sévir contre les exilés kurdes qu’il accuse de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan interdit et les groupes qu’il considère comme des organisations terroristes, et d’extrader les personnes soupçonnées de crimes liés au terrorisme. Cavusoglu a déclaré le mois dernier que la Suède n’était même pas “à mi-chemin” pour répondre aux préoccupations de son pays.

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux montraient un mannequin ressemblant à Erdogan suspendu à l’envers. Un groupe se faisant appeler le Comité suédois de solidarité pour le Rojava a affirmé qu’il était à l’origine de la manifestation. Rojava est un nom kurde désignant le nord et l’est de la Syrie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La semaine dernière, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a qualifié la manifestation d’acte de “sabotage” contre la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN.

Le bureau du procureur général d’Ankara a ouvert une enquête sur l’incident à la suite d’une plainte pénale déposée par les avocats d’Erdogan et a envoyé une demande officielle d’informations et de preuves aux autorités suédoises.