La Turquie a interdit la publicité sur plusieurs réseaux sociaux, y compris Twitter, après avoir échoué à établir un représentant dans le pays en vertu de la loi.

L’interdiction fait suite à l’adoption d’une nouvelle loi en Turquie en octobre, qui a contraint les réseaux sociaux à supprimer du contenu à la demande des autorités et à maintenir une présence légale dans le pays.

L’application de partage de vidéos en direct de Twitter Periscope et le réseau social Pinterest ont également été interdits de revenus publicitaires, selon une décision publiée au Journal officiel turc.

Les détracteurs de la loi affirment que la législation équivaut à une censure du contenu en ligne après que le gouvernement eut précédemment resserré son emprise sur les médias grand public à la suite d’une tentative de coup d’État en 2016.

Mais le vice-ministre turc des Transports et des Infrastructures, Omer Fatih Sayan, a défendu la loi sur Twitter, affirmant qu’elle visait à lutter contre le « fascisme numérique ».

« Nous nous engageons à faire tout ce qu’il faut pour protéger vos données, votre vie privée et vos droits », a tweeté Sayan, ajoutant que « le harcèlement, les abus, la calomnie et les violations des droits ne sont pas une liberté mais un crime ».

Le vice-ministre a également exprimé l’espoir que Twitter et Pinterest obéiraient à la réglementation, risquant sinon une réduction de la bande passante en Turquie.

Les autorités turques ont prévu de réduire de moitié la bande passante des entreprises qui contredisent la loi d’ici avril, puis de la réduire encore de 90% en mai, ce qui les rendra effectivement inaccessibles.

« Nous ne voulons pas qu’aucun de nos citoyens ne soit privé des services fournis dans notre pays », a déclaré Sayan.

Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction des revenus publicitaires, Facebook a déclaré qu’il nommerait un représentant en Turquie, mais a réaffirmé son engagement en faveur de la liberté d’expression. D’autres plates-formes, y compris YouTube et TikTok, ont respecté la législation.

Amnesty International a averti que les entreprises de médias sociaux risquaient de «devenir des instruments de censure d’État» en Turquie.

« Nous appelons les entreprises de médias sociaux à ne pas contribuer à la censure du contenu en ligne par la Turquie et à ne pas exposer les utilisateurs au risque d’arrestations et de poursuites arbitraires en transmettant leurs données privées aux autorités turques », a ajouté Sarah Clarke, chef de la division Europe de Article 19. et Programme Asie centrale.

La Turquie a jusqu’à présent condamné les plateformes de médias sociaux à une amende de 40 millions de livres turques (4,4 millions d’euros) pour non-respect de la loi.

Le gouvernement du pays a adopté la législation en juillet, moins d’un mois après que le président Recep Tayyip Erdoğan a appelé à un « nettoyage » des réseaux sociaux.