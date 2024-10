La Turquie interdit Discord — RT World News

La populaire plateforme de messagerie a été bloquée par décision de justice pour des raisons de sécurité après avoir fait face à un verdict similaire en Russie.

Les autorités turques ont bloqué l’accès à la populaire plateforme de messagerie instantanée Discord après que des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que l’application était utilisée pour cibler les enfants à des fins de toilettage, de chantage et de cyberintimidation. Cette décision intervient après que la plateforme basée aux États-Unis s’est également retrouvée interdite en Russie cette semaine.

L’Autorité turque des technologies de l’information et de la communication (BTK) a officiellement publié mercredi la décision d’interdiction d’accès sur son site Internet à la suite d’un jugement du premier tribunal pénal de paix d’Ankara.

Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a expliqué que le tribunal avait ordonné la suppression de toutes les publications sur la plateforme de médias sociaux et la restriction de l’accès au site Internet dans le pays, en raison, a-t-il expliqué, de « des soupçons suffisants pour justifier les crimes d’« abus sexuels sur enfants et d’obscénités » » avait été commis en utilisant Discord.

« Nous sommes déterminés à protéger nos jeunes et nos enfants, l’assurance de notre avenir, contre les publications préjudiciables des réseaux sociaux et d’Internet qui constituent des crimes. Nous ne permettrons jamais que l’on tente d’ébranler les fondements de notre structure sociale.» Tunc a écrit dans un article sur X.

La discorde s’est retrouvée dans la ligne de mire des régulateurs turcs après qu’un homme de 19 ans a assassiné deux femmes la semaine dernière. Après l’incident, les médias turcs ont rapporté que certains utilisateurs de Discord avaient salué le double meurtre, ce qui a ensuite provoqué l’indignation du public contre certaines communautés de la plateforme.

L’interdiction par la Turquie du service de messagerie basé aux États-Unis intervient après que l’organisme russe de surveillance des médias Roskomnadzor a également interdit la plateforme, mardi. Selon la décision, l’accès à Discord a été restreint en raison de son « violation des exigences de la législation russe » et à son refus de retirer « informations illégales ».

Roskomnadzor a exigé que la plateforme supprime près de 950 publications qui contiendraient des contenus illégaux tels que des appels au suicide, à l’extrémisme, aux abus sexuels sur enfants et « Propagande LGBT. »

L’organisme de surveillance a expliqué à RT que les demandes de suppression de tels contenus visaient à « Empêcher l’utilisation du messager à des fins terroristes et extrémistes, le recrutement de citoyens pour commettre des actes terroristes et extrémistes et la vente de drogues ».