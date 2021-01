Ankara a imposé des interdictions de publicité sur Twitter, Periscope et Pinterest en raison de leur non-respect de la nouvelle loi sur les réseaux sociaux du pays qui oblige les entreprises étrangères à avoir un représentant officiel en Turquie.

La décision est entrée en vigueur mardi, et les hauts responsables du pays l’ont saluée comme un grand pas en avant pour protéger l’intérêt national dans le cyberespace.

«Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les données, la vie privée et les droits de notre nation», Le vice-ministre des Transports, Omer Fatih Sayan, a déclaré sur Twitter. «Nous ne laisserons jamais le fascisme numérique et le non-respect des règles prévaloir en Turquie.»

Les restrictions découlent de la nouvelle législation sur les réseaux sociaux adoptée par la Turquie en juillet dernier. En vertu de la loi, les entreprises étrangères sont tenues d’établir des représentants dans le pays afin de pouvoir rapidement résoudre les problèmes de contenu illégal sur leurs plates-formes. En théorie, une telle approche permettrait aux entreprises de supprimer le contenu offensant au lieu de se voir imposer des interdictions générales sur des plates-formes entières. La loi exige également que les données des utilisateurs des médias sociaux turcs soient stockées localement.

Les entreprises qui n’ont pas de représentant légal sont passibles de sanctions telles que des amendes, des interdictions de publicité et des coupures de bande passante, ce qui rendrait effectivement un service trop lent pour être utilisé. Sayan a déclaré que Twitter et Pinterest verraient leur bande passante réduite de 50% en avril et de 90% en mai si les entreprises continuent de refuser de se conformer à la nouvelle loi. Periscope – le service de diffusion en direct de Twitter – devrait être complètement fermé d’ici mars en raison de sa baisse d’utilisation.

D’autres grandes plateformes de médias sociaux se sont déjà inclinées devant les demandes de la Turquie ou sont actuellement en train d’établir la représentation requise. Le mois dernier, YouTube a déclaré qu’il respecterait la loi.

Lundi, Facebook a déclaré avoir entamé le processus d’attribution d’une entité juridique en Turquie, avertissant toutefois que le représentant sera retiré si l’entreprise fait face « pression » d’Ankara. Auparavant, le géant des médias sociaux avait été condamné à une amende d’environ 5,3 millions de dollars par les autorités turques pour non-conformité.

«Cette décision ne change pas les normes communautaires de Facebook, ni le processus mondial d’examen des demandes gouvernementales, et nous retirerons le représentant si nous subissons des pressions sur l’un ou l’autre». Facebook a déclaré dans un communiqué.

