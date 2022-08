La Turquie fustige les propos impérialistes de Macron — RT World News

Paris devrait faire face à son propre passé colonial au lieu de lancer des accusations contre d’autres nations, a déclaré Ankara

Les déclarations du président français Macron cette semaine lors de sa visite en Algérie démontrent non seulement le fait que la France n’a apparemment pas réussi à faire face à son propre passé colonial, mais aussi au sien. “mentalité déformée” a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué accablant ce week-end. La réaction de colère a été déclenchée par Macron accusant la Turquie de se propager “propagande anti-française” en Afrique.

Le ministère turc a dénoncé les accusations portées par Macron “le plus malheureux” et “inacceptable,” ajoutant que le président français apparemment « a des difficultés à affronter son passé colonial en Afrique, notamment en Algérie ». La France cherche à régler cette affaire en accusant d’autres nations de certaines activités malveillantes, a ajouté le communiqué du ministère.

“Si la France suppose qu’il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son passé colonial et ses efforts pour continuer à le poursuivre avec d’autres méthodes”, disait le communiqué. Toute tentative d’explication des sentiments anti-français en Afrique par certains “activités d’un tiers pays” n’est rien d’autre qu’un déni de l’histoire qui ne fait que montrer “mentalité déformée de certains politiciens”, il a ajouté.















La Turquie est un partenaire stratégique de l’Union africaine et encourage “Amitié, pas d’hostilité” sur le continent, a indiqué le ministère. Ankara espère que Paris finira par « atteindre la maturité pour affronter son passé colonial sans blâmer les autres pays », il a ajouté.

Macron a accusé la Turquie – aux côtés de la Russie et de la Chine – de construire certains « réseaux militants » qui sont censés poursuivre un “néo-colonialiste” et “impérialiste” ordre du jour tout en se propageant “propagande anti-française” et présentant Paris comme un « ennemi » de l’Afrique.

Bien que les ancêtres des Algériens modernes aient eu un “lutter” contre la France dans le passé, maintenant les Africains “On enseigne des choses sans fondement” sur la France, a déclaré Macron aux journalistes lors de sa visite dans la capitale algérienne, Alger.

Sa visite s’est déroulée dans un contexte de relations tendues entre l’ancien empire colonial et son ancienne colonie. L’année dernière, Macron a remis en question l’existence de l’Algérie en tant que nation avant la domination coloniale française et a accusé son gouvernement de fomenter “haine envers la France”. En réponse, Alger a rappelé son ambassadeur de Paris et interdit les avions militaires français de son espace aérien national.

Les relations ont depuis été rétablies avec des survols d’avions militaires français à travers l’espace aérien algérien vers des bases françaises en Afrique subsaharienne. Suite à la visite de cette semaine, Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune ont déclaré un nouveau « dynamique irréversible du progrès » dans les relations bilatérales.