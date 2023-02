La Turquie frappée par un séisme de magnitude 7,8, ressenti dans tout le Moyen-Orient

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie lundi matin et a été ressenti en Syrie, en Jordanie et en Israël, entre autres pays voisins.

Les informations préliminaires de l’US Geological Survey indiquent que le séisme a pris naissance à Gaziantep, qui est située dans la région du sud-est de la Turquie et est une capitale provinciale majeure.

Il était centré à environ 11 milles de profondeur, selon l’USGS. Un fort tremblement de 6,7 a grondé environ 10 minutes plus tard.

UN TREMBLEMENT DE TERRE DE MAGNITUDE 5,9 FRAPPE L’ÎLE GRECQUE DE RHODES, CÔTE TURQUE

L’étendue des éventuels dommages aux infrastructures, des blessures et des décès possibles reste incertaine pour le moment.

La Turquie a connu de violents tremblements de terre au fil des ans. En 2020, un tremblement de terre de magnitude 7,0 dans la mer Égée a frappé la Turquie et la Grèce, tuant au moins 57 personnes et en blessant plus de 900.

