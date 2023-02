La Turquie frappée par un nouveau séisme de magnitude 5,7

De la fumée noire d’un incendie est vue au port d’Iskenderun après le tremblement de terre dans l’est de la Turquie (Photo: via .) Un autre énorme tremblement de terre a secoué la Turquie après que des milliers de personnes ont été tuées dans une catastrophe naturelle hier. Un séisme de magnitude 5,7 a frappé l’est du pays ce matin, a-t-on appris. Il survient quelques heures seulement après un Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a renversé des immeubles entiers, détruit des hôpitaux et laissé des milliers de personnes blessées ou sans abri dans le froid hivernal. Le tremblement de terre massif près de Gaziantep, a frappé aux premières heures de lundi alors que les gens dormaient Un tremblement de magnitude 7,5 a ensuite frappé à proximité plusieurs heures plus tard, causant de nouveaux dégâts dans une région déjà fortement secouée. Le temps presse maintenant pour sauver les familles toujours portées disparues après que leurs maisons se sont effondrées sur elles pendant leur sommeil. Les températures sont tombées près de zéro pendant la nuit, entravant les efforts de sauvetage et aggravant les conditions pour ceux qui n’ont pas encore été secourus. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Des résidents locaux transportent un enfant blessé dans les décombres d'un immeuble effondré à la suite d'un tremblement de terre dans la ville de Jandaris, dans la ville d'Afrin, au nord-ouest de la Syrie (Photo: Getty)



Des gens se pressent autour d'un bâtiment tombé pour retrouver des survivants à Idleb, en Syrie (Photo : Omar Haj Kadour/AFP)

Une fille est enveloppée dans une couverture après avoir été secourue à Diyarbakir, en Turquie (Photo: Reuters) L'agence d'urgence turque AFAD indique que plus de 2 600 personnes de 65 pays ont été envoyées sur la zone sinistrée pour aider les sauveteurs turcs Au total, 300 000 couvertures et plus de 41 000 tentes familiales ont été livrées Les efforts des volontaires ont été en outre entravés par près de 200 répliques sismiques, ce qui a rendu la vérification à travers des structures instables incroyablement difficile. Ceci est une nouvelle de dernière minute, d'autres suivront bientôt… Revenez bientôt pour d'autres mises à jour. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

