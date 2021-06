« C’était une frappe aérienne qui a eu lieu près du camp de réfugiés de Makhmour. Selon des informations confirmées, trois personnes sont décédées », Sirwan Barzani, un commandant des forces militaires kurdes peshmergas dans le nord de l’Irak, a déclaré à l’agence de presse locale Rudaw.

La grève a visé un « jardin d’enfants près d’une école » dans le camp soutenu par l’ONU, a déclaré à l’AFP le député local et chef adjoint du bureau de l’Union patriotique du Kurdistan dans la ville d’Erbil, Rashad Galali. Il a prétendu que « Trois civils ont été tués et deux blessés.

Une vidéo publiée par Rudaw sur les réseaux sociaux montre des panaches de fumée grise au-dessus de ce qui semble être le camp. L’installation abrite plus de 12 000 Kurdes qui ont fui la Turquie dans les années 1990. Il est situé en Irak dans une zone disputée par Bagdad et le gouvernement de la région autonome du Kurdistan au nord.

Ankara pense que le camp est étroitement lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) – un groupe militant armé qui a mené une rébellion contre la Turquie, principalement dans ses régions du sud-est depuis 1984, et est considéré comme une entité terroriste par Ankara et certains des ses alliés de l’OTAN. Le conflit a déjà fait plus de 40 000 morts.

Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié le camp de Makhmour de terroriste « incubateur, » produire de nouveaux combattants pour le PKK. Le groupe armé maintient un réseau de bases dans la région du mont Qandil le long de la frontière orientale de l’Irak.

« Si les Nations Unies ne nettoient pas ce quartier, nous le ferons en tant qu’État membre de l’ONU », Erdogan a averti, s’adressant à la chaîne de télévision turque TRT. Les troupes turques ont leur propre réseau de bases dans le nord de l’Irak établi au milieu des années 1990 en vertu d’un accord de sécurité avec le dirigeant irakien de l’époque, Saddam Hussein. Malgré le fait qu’il ait été évincé à la suite d’une invasion menée par les États-Unis en 2003, le traité entre Bagdad et Ankara est apparemment en vigueur.

La Turquie répond aux attaques du PKK par des frappes aériennes et des opérations au sol occasionnelles. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il vise le camp de Makhmour, selon Rudaw. Ankara mène actuellement deux opérations contre le PKK dans la province de Duhok de la région autonome du Kurdistan irakien.

Les Peshmergas – la force militaire du Kurdistan autonome d’Irak, qui est interdite aux troupes irakiennes – s’est également affrontée avec le PKK. Quelques heures avant la frappe turque contre le camp, cinq combattants peshmergas ont été tués dans un combat contre les militants du PKK, a déclaré un vice-ministre des Affaires peshmergas du gouvernement régional autonome, Serbast Lazkin. Le PKK a imputé l’affrontement aux Peshmergas, l’accusant d’être entré sur le territoire contrôlé par le groupe et qualifiant son action de « poignarder dans le dos. »

