La Turquie frappe en Syrie et en Irak une semaine après l’attentat d’Istanbul

ISTANBUL (AP) – La Turquie a lancé des frappes aériennes sur les régions du nord de la Syrie et de l’Irak, a déclaré dimanche le ministère turc de la Défense, ciblant des groupes kurdes qu’Ankara tient pour responsables de l’attentat à la bombe de la semaine dernière à Istanbul.

Des avions de guerre ont attaqué des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et des Unités de protection du peuple syrien, ou YPG, a déclaré le ministère dans un communiqué, accompagné d’images d’avions F-16 décollant et d’images d’une frappe d’un drone aérien.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de l’un ou l’autre groupe.

Le ministère a cité le droit de la Turquie à la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies en lançant une opération qu’il a appelée Claw-Sword tard samedi soir. Il a déclaré qu’il ciblait des zones “utilisées comme base par des terroristes dans leurs attaques contre notre pays”.

La Turquie a déclaré qu’elle cherchait à prévenir les attentats, à sécuriser sa frontière sud et à “détruire le terrorisme à sa source”.

Les frappes aériennes ont eu lieu après qu’une bombe a secoué une avenue animée au cœur d’Istanbul le 13 novembre, tuant six personnes et en blessant plus de 80 autres. Les autorités turques ont imputé l’attaque au PKK et à son affilié syrien, le YPG. Les groupes militants kurdes ont cependant nié toute implication.

Ankara et Washington considèrent tous deux le PKK comme un groupe terroriste, mais sont en désaccord sur le statut des YPG. Sous la bannière des Forces démocratiques syriennes, les YPG se sont alliés aux États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie.

Le PKK mène une insurrection armée en Turquie depuis 1984. Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes depuis lors.

Après les frappes, le ministère de la Défense a publié une photo d’un avion de chasse F-16 avec la phrase « Payback time ! Les scélérats sont tenus responsables de leurs attaques perfides. L’agence de presse DHA a rapporté que des F-16 avaient décollé des aérodromes de Malatya et Diyarbakir dans le sud de la Turquie tandis que des drones étaient lancés depuis Batman.

Le ministre de la Défense Hulusi Akar a supervisé les frappes aériennes depuis un centre d’opérations et a félicité les pilotes et le personnel au sol. “Notre objectif est d’assurer la sécurité de nos 85 millions de citoyens et de nos frontières et de riposter à toute attaque perfide contre notre pays”, a-t-il déclaré, selon un communiqué du ministère.

Akar a ajouté : « Des abris, des bunkers, des grottes, des tunnels et des entrepôts appartenant à des terroristes ont été détruits avec un grand succès. … Le soi-disant quartier général de l’organisation terroriste a également été touché et détruit par des coups directs.

Les frappes aériennes visaient Kobani, une ville stratégique syrienne à majorité kurde près de la frontière turque qu’Ankara avait précédemment tenté de dépasser dans ses plans visant à établir une “zone de sécurité” le long du nord de la Syrie. Le porte-parole des Forces démocratiques syriennes, Farhad Shami, a ajouté dans un tweet que deux villages fortement peuplés de personnes déplacées étaient sous les bombardements turcs. Il a déclaré que les frappes avaient fait « des morts et des blessés ».

Les médias locaux ont rapporté que la ville de Sinjar, dans le nord de l’Irak, était également visée. Les médias de l’opposition syrienne ont rapporté que les frappes aériennes turques visaient les positions des FDS dirigées par les Kurdes.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne, un observateur de guerre de l’opposition, a rapporté que les frappes avaient également touché des positions de l’armée syrienne et qu’au moins 12 personnes avaient été tuées, dont des soldats des FDS et syriens.

L’observatoire a indiqué qu’environ 25 frappes aériennes ont été menées par des avions de guerre turcs sur des sites dans la campagne d’Alep, Raqqa et Hasakah.

En Irak voisin, le consulat général des États-Unis à Erbil a déclaré qu’il surveillait les “rapports crédibles de source ouverte” sur une éventuelle action militaire turque dans le nord de la Syrie et le nord de l’Irak dans les prochains jours.

L’autorité dirigée par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie a déclaré samedi que si la Turquie attaquait, alors les combattants de la région auraient “le droit de résister et de défendre nos régions d’une manière majeure qui entraînera la région dans une longue guerre”.

La Turquie a lancé trois opérations transfrontalières majeures en Syrie depuis 2016 et contrôle déjà certains territoires du nord. Plus tôt cette année, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé une autre opération dans le nord de la Syrie.

Les forces turques ont lancé une nouvelle opération terrestre et aérienne, baptisée Claw-Lock, contre le PKK dans le nord de l’Irak en avril.

___

La rédactrice de l’Associated Press Abby Sewell à Beyrouth a contribué à ce rapport.

Andrew Wilks, l’Associated Press